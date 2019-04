Juventus-Milan senza Cristiano Ronaldo: ora è ufficiale

Di fatto mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata: Cristiano Ronaldo salterà la prima Juventus-Milan di campionato all'Allianz Stadium da quando è arrivato in bianconero. La conferma è arrivata dall'elenco dei convocati per la sfida di Torino, pubblicato dalla Vecchia Signora in un comunicato ufficiale sul proprio sito.

"Sabato 6 aprile – si legge nella nota – l'Allianz Stadium ospiterà il big match con il Milan (fischio d'inizio alle 18:00). Al termine della rifinitura di venerdì pomeriggio, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri a disposizione per la sfida con i rossoneri. Questo l'elenco completo: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 32 Del Favero, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola, 41 Nicolussi Caviglia".

In giornata il tecnico bianconero aveva parlato delle condizioni di CR7, soprattutto in vista dell'auspicato ritorno in campo in occasione della sfida di Champions League contro l'Ajax: "Cristiano sta meglio. Ci sono dei buoni segnali a 5 giorni dalla partita contro l'Ajax. Lui sta facendo tutto per esserci e noi speriamo sia a disposizione".

Il fuoriclasse portoghese, che sta continuando a pieno ritmo il lavoro di riabilitazione dopo la lesione muscolare patita con la maglia della Nazionale, ha comunque buone sensazioni. "L'esame di oggi è andato piuttosto bene, la gamba sta molto meglio e poi ci sono un esame clinico e poi la sintomatologia del giocatore. Mancano ancora 9 giorni alla partita, quindi abbiamo ancora tempo per valutare insieme le cose", aveva dichiarato Allegri prima della partita di martedì scorso giocata alla Sardegna Arena contro il Cagliari e poi decisa dalle reti di Bonucci e Kean.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 22:22