Juventus, l'incontro tra Milik e Alcaraz alle ATP Finals scatena l'ironia dei tifosi: web in tilt

L'attaccante polacco, assente per infortunio dal 25 maggio 2024, si è rivisto alla Inalpi Arena per un breve saluto al campione murciano: la reazione dei tifosi bianconeri

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Toh, chi si rivede. Sparito dai radar, Milik fa scalo alla Inalpi Arena di Torino dove sono in corso le ATP Finals. Lo ‘strano’ incontro con Alcaraz, rivale di Sinner per il primato in classifica, ha scatenato i tifosi della Juventus, che si sono riversati sui social prendendo di mira l’attaccante polacco.

ATP Finals, Milik incontra Alcaraz

Il siparietto tra il centravanti della Juventus, la cui ultima presenza in campo risale al 25 maggio 2024 nella vittoria per 2-0 ai danni del Monza, e l’asso del tennis Carlos Alcaraz è stato rigorosamente documentato sui social. “Non voglio farti perdere tempo” ha detto con un pizzico di imbarazzo il calciatore ex Napoli.

Dopo averlo tranquillizzato, il murciano si è rivolto così a Milik: “Avete giocato ieri, giusto? (il riferimento è al Derby della Mole, ndr)”. “Io no a causa di un infortunio. Come ho detto prima: non voglio farti perdere tempo, devi prepararti a giocare le prossime partite. Complimenti ancora, ti auguro di disputare un grande torneo”.

Juventus, il calvario del calciatore polacco

Portato in Italia dal Napoli nel 2016, che lo acquistò dall’Ajax, l’avventura in Serie A di Milik – intervallata solo da una fugace esperienza di un anno e mezzo all’Olympique Marsiglia prima dell’approdo alla Juventus – è sempre stata caratterizzata da infortuni seri.

In particolare, durante la terza stagione in bianconero ha riportato un grave problema al menisco mediale del ginocchio sinistro, che lo ha costretto a finire due volte sotto i ferri. Il risultato è che la scorsa annata non è riuscito a giocare neppure un minuto e, al momento, non si sa quando potrà tornare sul rettangolo verde dopo l’ultimo stop avvenuto a luglio per via un incidente in palestra.

I tifosi rivedono Milik e si scatenano sui social

Agli occhi dei sostenitori della Signora quella di Milik nei corridoi della Inalpi Arena è sembrata una sorta di apparizione. “Secondo me, ci sono più probabilità di vederlo giocare a tennis nelle Finals che a calcio nella Juve” ironizza Francesco su X.

“È andato lì accompagnato dall’ambulanza?” rincara Luigi. E, ancora, Amedeo: “L’ha conosciuto prima Alcaraz che Spalletti”. “Ecco la foto dell’impatto fortuito tra Alcaraz e Milik, in cui il polacco ha riportato la lussazione della clavicola destra. Otto settimane di stop” chiosa Umorismo bianconero.