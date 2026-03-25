Juventus, Milik ha ancora mercato: il regalo inaspettato di Sarri. Rinnovo in arrivo per Spalletti, le cifre

Il ritorno in campo di Milik scatena la fantasia di Sarri: la Lazio chiama l'attaccante polacco che ha il contratto in scadenza nel 2027, ecco qual è la sua valutazione

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Dodici minuti. Tanto è bastato a Milik per riprendersi la scena dopo un calvario infinito. La speranza dell’attaccante polacco, rientrato in campo nel finale della partita contro il Sassuolo, è che l’incubo infortuni sia definitivamente alle spalle così da aiutare la Juventus a raggiungere quel quarto posto che significa Champions League. Nei giorni in cui si decide il futuro di Spalletti e Vlahovic, sono in corso valutazioni anche sul 32enne polacco, che ha ancora mercato. Sarri lo chiama alla Lazio, la posizione dei bianconeri.

Juventus, Sarri chiama Milik alla Lazio

Sarri conosce molto bene le qualità di Arek, avendolo allenato ai tempi del Napoli. Attaccante molto forte, ma di cristallo. Proprio un suo grave infortunio spianò la strada a una delle più geniali intuizioni del tecnico di Figline Valdarno: rendere centravanti il folletto belga Mertens, che diventerà poi il re dei bomber della storia del club partenopeo.

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Milik e il suo ex allenatore si ritroveranno nella Capitale? Può darsi, sempre che a giugno non si consumi il divorzio tra il Comandante e Lotito, con cui non sono mancate bordate e scintille nel corso di questa travagliata stagione. Certo è che alla Lazio serve una punta. Nel dettaglio, occorre un bomber che faccia al caso del credo tattico di Sarri. Per caratteristiche Milik sarebbe perfetto, ma resta l’incognita sulla tenuta fisica di un calciatore la cui ultima partita con la Juventus prima dei 12’ col Sassuolo risaliva addirittura al 25 maggio 2024.

Quanto vale l’attaccante polacco

Considerando che l’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2027, da poco meno di un mese ha compiuto 32 anni e solo ora sta riprendendo confidenza col rettangolo verde dopo un lunghissimo periodo fermo ai box, di sicuro la sua valutazione non può essere alta.

La Lazio era già sulle sue tracce in passato e si appresta a tornare alla carica nei prossimi mesi: probabilmente per accontentare la Juventus basterà un’offerta di 3-4 milioni.

Spalletti, ci siamo per il rinnovo: le cifre

Se in queste ore la mente dei tifosi italiani è tutta rivolta alla semifinale dei playoff mondiali di Bergamo tra Italia e Irlanda del Nord, i sostenitori della Juventus non dimenticano che contemporaneamente a Torino si giocano altre partite importante: quelle dei rinnovi di Spalletti e Vlahovic.

Per entrambi si è ormai alle battute finali. Addirittura, come riferisce TuttoJuve, il summit tra l’allenatore di Certaldo e la dirigenza potrebbe essere in programma già nelle prossime ore. Del resto, nella lettera agli azionisti è arrivata la benedizione di John Elkann, per cui il lieto fine è solo questione di tempo. Per l’ex ct contratto annuale a circa 6 milioni di euro più bonus, con rinnovo automatico legato al verificarsi di determinate condizioni.