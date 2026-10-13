Moggi disconosce il “fratello” Giraudo e attacca anche Elkann: “Alla Juve i tradimenti sono all’ordine del giorno”

Nuova puntata nella sfida a distanza tra Moggi e Antonio Giraudo, l’attacco dell’ex membro della Triade scatena Big Luciano che in un podcast dice tutta la “sua” verità

A distanza di oltre vent’anni vecchi dissapori che vengono a galla. E’ quello che sta succedendo tra due membri della cosiddetta “Triade” che vedeva come protagonisti Luciano Moggi, Roberto Bettega e Antonio Giraudo. Ed è stato proprio quest’ultimo circa un mese fa ad aprire il vaso di Pandora. E ora è difficile far tornare tutto all’interno di quelli che sono stati quegli anni alla Juventus.

Il passato della Triade che riaffiora

Un mese fa Antonio Giraudo ha deciso di tornare sul passato della Juventus e in particolare su Luciano Moggi con delle dichiarazioni che hanno fatto subito scalpore: “Gabetti e Boniperti non lo volevano. Il compromesso fu: veniva assunto senza potere di firma. Come gestore del gruppo riconosco ancora le sue capacità. Ma si è rovinato da solo nella comunicazione vanitosa, dovuta al fatto che non aveva esperienze industriali. Ha fatto danni a se stesso e ha mancato di rispetto a chi ha lavorato con lui”. Parole dure a cui in un primo momenti Moggi aveva risposto: “Lo considero come un fratello, e non ho cambiato idea anche dopo che ha detto queste cose”.

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Moggi, le parole su Giraudo

A distanza di un mese però Luciano Moggi sembra invece aver cambiato idea. E nel corso della sua presenza al podcast Centrocampo torna a parlare del suo ex collega: “Siamo sempre stati fratelli ma dopo quelle cose che ha detto non mi piace neppure come conoscente. Ma la Juventus è così, un paese dove i tradimenti sono all’ordine del giorno. Lui ha parlato dell’invidia che ha creato Calciopoli ma avrebbe dovuto parlare anche di altro, come il cambio della società. Addirittura ha fatto l’elogio di Elkann, è difficile da capire visto perché Elkann è quello che lo ha fatto fuori. O meglio sono stati Gabetti e Grande Stevens”.

La verità di Big Luciano

Moggi torna su alcune dichiarazioni di Giraudo provando a spiegare anche i meccanismi interni della riunione di quegli anni: “Giraudo ha fatto una brutta figura quando ha detto che sono entrato senza potere di firma. Era così in un primo momento con il capo Umberto Agnelli ma si è dimenticato di dire che non solo poi ho avuto potere di firma ma Agnelli mi ha fatto anche un contratto a tempo indeterminato. Io ho sempre parlato bene di Giraudo perché per me è stato una spalla importante e non ho niente da eccepire ma sentirmi dire che hanno vinto il campionato perché c’era Romy Gai che neanche si interessa di calcio”.