Juventus, la rivelazione di Moggi su Comolli: “Ha pagato l’invadenza della moglie”. Il ruolo di Silnay Gurgenc

L’ex dirigente bianconero, dalle colonne di Libero, rivela che a pesare sull’addio di Comolli ci sarebbe stata anche l’invadenza della moglie su questioni tecniche. Chi è la turca Silnay Gurgenc e che ruolo ha avuto

Solo un anno, tante critiche e poi l’addio. L’avventura di Damien Comolli alla Juventus si è conclusa qualche giorno fa, con il dirigente francese che è stato sostituito da Giovanni Carnevali. Un addio a sorpresa, nei tempi soprattutto, visto che all’indomani della fine del campionato John Elkann aveva deciso di confermare l’assetto esistente, prima di un clamoroso cambio di strategia e di piani.

La rivelazione di Luciano Moggi

Il mercato non ha convinto, i risultati non sono arrivati e il rapporto con Luciano Spalletti non è mai decollati. Sono stati questi i principali motivi che hanno portato alla rottura tra Comolli e l’ambiente Juventus. Ma secondo il grande ex Luciano Moggi c’è stato anche un altro elemento che ha portato alla fine del rapporto: il ruolo della moglie di Damien, la turca Silnay Gurgenc. A scriverlo è proprio l’ex dirigente bianconero nel suo articolo sul quotidiano Libero: “La signora Gurgenc era troppo invadente nel quotidiano della squadra e mal tollerata dall’ambiente bianconero. Si faceva notare sempre ai bordi del campo prima di ogni partita non facendo mai mancare i suoi consigli tecnici e tendeva a frequentare con assiduità zone riservate ai giocatori. Un comportamento giudicato fuori luogo soprattutto da mister Spalletti che ha finito per appesantire i rapporti con Comolli fino ad arrivare alla rottura”.

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Il ruolo di Silnay Gurgenc

Silnay Gurgenc, moglie di Damien Comolli, ha spesso rivestito un ruolo ufficiale nelle società in cui ha lavorato il dirigente francese. Anche lei è arrivata a Torino nel 2025 ma non ha avuto una carica ufficiale nel club bianconero. Nei 5 anni di esperienza a Tolosa, invece ricopriva la carica di Head of Strategy and Culture con il compito di supervisionare oltre 60 progetti della società. Il rapporto tra Comolli e Gurgenc nasce nel 2018 e di mezzo c’è sempre il calcio. Il dirigente arriva al Fenerbahce con il ruolo di direttore sportivo e Silnay lavora per il club turco come analista finanziaria, in virtù dei suoi studi di economia e di un master in Football Business.

Alla Juventus non ha avuto nessun incarico ufficiale ma della sua influenza all’interno della squadra se ne parla da mesi. Le prime parole ufficiali, e decisamente velenose, sono arrivate quando si è chiusa l’esperienza di Comolli: Non è male avere un marito che non sta lavorando o pensando a un club per 20 ore al giorno”, ha scritto sulla sua pagina Instagram con un chiaro riferimento alla Juventus.

Il difficile rapporto con Spalletti

Sin dall’addio di Comolli si è parlato tanto dei possibili fattori che hanno portato alla decisione finale di John Elkann. Di sicuro c’è da mettere in primo piano il rapporto mai davvero decollato tra il dirigente e Luciano Spalletti con il club che alla fine ha scelto di far pendere l’ago della bilancia a favore del toscano. E lo stesso Moggi a tornare sull’argomento: “Spalletti l’ha spuntata. La proprietà gli ha dato ragione e ha posto fine al dualismo che si era creato in Juventus tra il francese e il mister circa il futuro della società. Soprattutto quando sono state abbandonate le piste Alisson e Vlahovic di cui Spalletti ha sempre parlato bene”.