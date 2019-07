In Spagna montano il caso Cristiano Ronaldo-Sarri

In casa Juventus monta il caso Cristiano Ronaldo-Sarri: il portoghese ha detto qualcosa al nuovo tecnico bianconero al momento della sostituzione nella gara (poi persa per 3-2) contro il Tottenham e qualcuno, soprattutto in Spagna, parla di screzio.

‘Marca’, soprattutto, racconta di come l’ex Real Madrid non sia stato contento della sostituzione avvenuta al 63′ a favore di Pereyra. Prima del ‘contatto’ con l’ex allenatore del Napoli, Ronaldo ha abbracciato il neo acquisto De Ligt, al debutto con la maglia della Juventus.

Nella stessa partita è andato a segno Gonzalo Higuain, giocatore al centro di un discorso di mercato con la Roma. L’attaccante non era convinto di volersi trasferire ma la buonuscita che gli è stata promessa dai bianconeri sembrava averlo persuaso. Poi, però, è stato tra i migliori contro gli Spurs.

Dovesse andare alla Roma, Higuain firmerà un contratto fino al 2023 da 4,5 milioni di euro, cifra più bassa rispetto a quella che percepisce in Piemonte ma con una scadenza posticipata di due anni. Per convincere il ‘Pipita’ è intervenuto anche Fonseca che lo ha chiamato prospettandogli la possibilità di tornare al rendimento di due anni fa. Dal punto di vista delle cifre, la Juventus accetterebbe un prestito oneroso a patto che il riscatto poi diventi obbligatorio: sul bilancio bianconero pesa ancora per circa 36 milioni di euro.

Sempre per quanto riguarda il mercato in uscita, Paratici lavorerà soprattutto a centrocampo, dove Khedira e Matuidi dovranno trovare un’altra sistemazione. Il tedesco potrebbe trasferirsi in Turchia dove piace al Fenerbahce, mentre l‘ex Paris Saint Germain, in scadenza di contratto nel 2020, ha estimatori in patria. Il Monaco infatti potrebbero avvicinare la richiesta bianconera di almeno 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda la difesa è Joao Cancelo il principale indiziato a lasciare Torino. Il portoghese era nel mirino del Manchester City, ma ora il suo cartellino è conteso tra Barcellona e Bayern Monaco. La Juventus, tuttavia, si aspetta un’offerta top da non meno di 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 15:53