Juventus, Morata incorona l'Andrea Pirlo allenatore

Alvaro Morata è pronto alla sua seconda avventura alla Juventus. L’attaccante ha fortissimamente voluto il ritorno in bianconero, quattro anni dopo il suo addio, e ha espresso grande fiducia in Andrea Pirlo, che ritrova come allenatore.

“Giocare in quella Juventus è stata una delle esperienze più belle della mia carriera – ha detto a ‘JTV’ -. Quella squadra non aveva solo Andrea ma tanti campioni. Se Andrea sarà un 50% di quello che era con la palla al piede credo che ci sarà da imparare e la squadra giocherà bene. Ho visto la prima partita l’altro giorno e penso che si senta tanto la sua mano. Non vedo l’ora di mettermi a sua disposizione”.

Sul motivo per cui ha scelto di tornare alla Continassa, Morata ha poi aggiunto: “Sono sempre rimasto legato alla Juventus, sono felicissimo. La prima esperienza è stata molto bella, sono convinto di essere un giocatore migliore, sono cresciuto sotto tanti aspetti. Sarò sempre pronto per la Juventus, perche oltre a essere un grandissimo club e una grande squadra è una famiglia. Quando in un posto ti senti a casa, hai sempre voglia di tornarci”.

OMNISPORT | 23-09-2020 22:33