Juventus, Morata si allontana

Il futuro di Morata potrebbe anche non essere bianconero. Il Borussia Dortmund, secondo la Bild, sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante per strappare l'attaccante spagnolo, di proprietà del Chelsea, alla concorrenza.

Accostato anche al Milan, Morata aveva fatto intendere di voler tornare in Italia, nello specifico alla Juventus ma l'interesse del Borussia Dortmund potrebbe cambiare le carte in tavola. Molto dipenderà dall'entità dell'offerta economica dei tedeschi.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 07:20