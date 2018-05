Juventus, mossa a sorpresa per Mauro Icardi

Ritorno di fiamma della Juventus per Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Goal.com, l'attaccante dell'Inter, e non Alvaro Morata, è la primissima alternativa per i dirigenti bianconeri nel caso di una partenza di Gonzalo Higuain.

Già seguito e corteggiato due anni fa da Marotta e Paratici, l'attaccante argentino sta trattando in queste settimane il rinnovo del contratto con il club nerazzurro, che vuole blindarlo una volta per tutte proprio per evitare l'affondo delle pretendenti, e in particolare della Vecchia Signora.

Il bomber argentino, accostato anche al Chelsea, chiede 8 milioni di euro a stagione, mentre contemporaneamente la società nerazzurra spera di aumentare o addirittura cancellare la clausola rescissoria a 110 milioni, al momento valida solo per l'estero.

Come detto Icardi potrebbe arrivare solo in caso di partenza del Pipita, che secondo le voci degli ultimi giorni è cercato proprio dal Chelsea, dove potrebbe ritrovare il suo ex allenatore Maurizio Sarri.

Finora l'Inter ha sempre negato una partenza del giocatore, anche se Spalletti è rimasto possibilista su una possibile cessione: "Con Icardi ho parlato diverse volte: manda segnali ben precisi, non è mai dubbioso quando ci discuti. Mauro nell'Inter sta bene e vuole rimanere, poi però ci sono dei club che se decidono di portarti via un giocatore possono farlo. Tu magari fino al giorno prima sei inflessibile, poi per forza vieni trascinato. E magari sei anche contento di andare con loro. Bisogna essere pronti a tutto, però per il momento non ci sono segnali né dubbi su quella che sia la volontà di Icardi. Il fatto che sia andato all'aeroporto a prendere Lautaro Martinez la dice tutta sul rispetto che ha verso i suoi compagni. E questo è il motivo per cui lui veste la fascia di capitano".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 23:50