Juventus, Mourinho spinge Pogba a Torino

La Juventus non si accontenta. L'arrivo di Emre Can (acquistato a parametro zero, battendo una folta concorrenza) è stato salutato con entusiasmo dall'ambiente bianconero. Tuttavia, l'ex Liverpool non pare sufficiente per completare il reparto nevralgico della Vecchia Signora. L’uomo mercato bianconero Marotta starebbe cercando il "grande colpo", così da offrire ad Allegri una rosa completa in ogni reparto.

Viste le difficoltà a trovare un accordo con il patron della Lazio Lotito su Milinkovic-Savic (quotato non meno di 120 milioni di euro, quasi certo un suo addio al calcio italiano), sembra sempre più probabile un ritorno a Torino di Pogba. Il francese non ha trovato la sua dimensione con la casacca del Manchester United (15 gol in 93 presenze totali) e avrebbe voglia di rimettersi in gioco altrove. In bianconero è diventato un top player, un motivo in più per tornarci. In quattro anni con la Vecchia Signora, il francese ha entusiasmato: 34 gol in 178 presenze e tante prestazioni da ricordare.

A supportare la "pista Pogba" ci sarebbe anche l'acquisto di Fred da parte dei Red Devils. Il tecnico Mourinho ha investito ben 60 milioni di euro sul centrocampista brasiliano in uscita dallo Shakhtar. Un colpo importante che, di fatto, fa pensare, sempre più, all'imminente cessione di Pogba, di fatto considerato di troppo dallo stesso Special One. La Juventus, per trovare l'accordo economico con il Manchester United, potrebbe essere costretta a sacrificare un giocatore di primissima fascia. Il nome del bomber Higuain è sempre molto chiacchierato. Pogba potrebbe non essere l'unico a rientrare a Torino. Sempre più insistenti le voci che vorrebbero anche l’attaccante Morata in procinto di indossare nuovamente il bianconero. La Juventus riparte dal recente passato.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 08:25