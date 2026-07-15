La cessione di Muharemovic al Leeds regala 20 milioni ai bianconeri: pronto il rilancio decisivo per l'attaccante del PSG che da tempo si è promesso alla Juventus

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Da Muharemovic una boccata d’ossigeno per le casse della Juventus. Grazie al 50% sulla rivendita, il trasferimento del difensore bosniaco dal Sassuolo al Leeds permette al club bianconero di incassare circa 20 milioni di euro: una vera e propria manna dal cielo per dare slancio al mercato. Spalletti è in attesa di rinforzi e ora le trattative più urgenti possono entrare nel vivo. A partire da quella col PSG per Kolo Muani per arrivare allo svincolato Kessie. Ma spunta anche un nome a sorpresa: Balogun, l’attaccante più discusso degli ultimi Mondiali dopo il caso senza precedenti legato alla squalifica revocata dalla FIFA.

Juventus, Kolo Muani o Dibu? La scelta grazie a Muharemovic

Portiere e attaccante sono le due priorità di Spalletti. La Juventus sembra aver deciso di concentrare gli sforzi sul reparto offensivo, anche perché l’Aston Villa è uscito allo scoperto blindando Dibu Martinez. Nonostante il gradimento del numero uno della nazionale argentina, tra i protagonisti annunciati della semifinale mondiale contro l’Inghilterra, al momento non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa. La strada porta quindi a Kolo Muani, con cui la Juve ha già raggiunto da tempo un’intesa di massima per un contratto pluriennale da 5,5 milioni di euro più bonus a stagione.

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Resta però da superare l’ostacolo PSG, che continua a non prendere in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni. La cifra incassata dalla cessione di Muharemovic, che il Sassuolo ha venduto al Leeds, consente a Carnevali di rilanciare, nella speranza di chiudere l’operazione intorno ai 40-45 milioni. L’impressione è che il lungo braccio di ferro con i campioni di Francia e d’Europa sia arrivato a un momento decisivo.

Pressing su Kessie: cosa manca per il sì

L’arrivo di Massara alla Continassa può favorire l’operazione Kessie, uno degli svincolati di lusso alla ricerca di una nuova sfida con cui il dirigente ha vinto uno scudetto in rossonero. Terminata l’esperienza in Arabia Saudita, l’ex centrocampista di Atalanta e Milan gode della stima di Spalletti, che a centrocampo cerca fisicità, equilibrio ed esperienza.

Il nodo è rappresentato dall’ingaggio: la Juventus propone uno stipendio da 3,5 milioni di euro, mentre il 29enne ivoriano chiede circa 5 milioni. Come per Kolo Muani, anche questa trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore: l’agente del giocatore, George Atangana, è infatti atteso in Italia.

Sorpresa Spalletti: piace anche Balogun

Non c’è solo Kolo Muani nella lista della Juventus. I bianconeri vogliono farsi trovare pronti nel caso in cui l’affare con il PSG non dovesse andare a buon fine. Sullo sfondo resta Pellegrino, il centravanti argentino del Parma che piace a Spalletti, ma il tecnico di Certaldo guarda anche a un altro profilo. Si tratta di Folarin Balogun, l’attaccante statunitense finito nell’occhio del ciclone agli ultimi Mondiali. Il classe 2001 si è ritrovato al centro di un caso internazionale dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica rimediata nei sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina, permettendogli di disputare la successiva sfida degli ottavi contro il Belgio.

Una vicenda che ha generato polemiche feroci per via del coinvolgimento diretto di Donald Trump, con la UEFA durissima nei confronti della FIFA per il precedente creato che mette a rischio la credibilità del calcio. Lo stesso Balogun ha poi rotto il silenzio nella giornata di ieri raccontando come abbia vissuto quella situazione. A parlare, però, sono anche i numeri. L’attaccante del Monaco ha chiuso il Mondiale con tre reti ed è reduce da una stagione da 19 gol in 43 presenze complessive con il club del Principato. La valutazione, però, è elevata: per strapparlo al Monaco servono circa 50 milioni di euro.