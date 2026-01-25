Juventus-Napoli, due rigori negati agli azzurri: la frase di Conte a Mariani, imbarazzo Marelli e Stramaccioni

Doppio episodio dubbio al 39': Bremer afferra Hojlund per il collo, Kalulu cintura Vergara. Arbitro e Var (Doveri) non intervengono, in tv giudizi netti.

Le decisioni arbitrali fanno ancora discutere. Dubbi, tanti dubbi nel finale di primo tempo di Juventus-Napoli per la mancata concessione di un calcio di rigore in favore della formazione campione d’Italia in carica. Due, addirittura, gli episodi controversi, a stretto giro di posta. Per l’arbitro Mariani e per l’arbitro Var Doveri non ci sono state le condizioni per assegnare la massima punizione, ma le loro valutazioni sono destinate a scatenare polemiche. Le hanno già suscitate in diretta su DAZN, dove il commentatore Stramaccioni e il talent arbitrale Marelli si sono piuttosto sbilanciati sulla questione.

Juventus-Napoli, doppia caduta in area bianconera

Minuto 39 del primo tempo, punteggio di 1-0 in favore della formazione allenata da Spalletti per effetto del gol messo a segno da David. Il Napoli attacca sulla destra con Gutierrez che scodella un pallone velenoso al centro: Hojlund prima, Vergara poi finiscono a terra e alzano subito le mani al cielo. Il giovane trequartista si rialza poco dopo, l’attaccante danese rimane a lungo a terra toccandosi il collo. L’arbitro Mariani fa proseguire l’azione, il pallone rimane in possesso del Napoli che, a un certo punto, lo scodella fuori confidando in un intervento dalla Sala Var. Niente da fare: dopo un po’ il gioco riprende senza alcuna on field review.

Bremer-Hojlund e Kalulu-Vergara, interventi sospetti

Cos’è successo in ara di rigore bianconera? I replay chiariscono tutto. Hojlund prende posizione su Bremer che lo prende per il collo, subito dopo Kalulu cintura Vergara in modo più lieve, ma comunque sospetto. Per Stramaccioni in diretta su DAZN non ci sono dubbi: “L’intervento di Kalulu sembra davvero fuori tempo, è molto molto dubbio“. Per il talent Marelli ancor più dubbio è l’intervento su Hojlund: “Ddue episodi molto al limite. Bremer prende per il collo Hojlund, quella di Kalulu su Vergara è una cintura ma più leggera. Nella prima Bremer prima ancora che parta il pallone mette il braccio sul collo di Hojlund. Vero che il danese si lascia andare troppo facilmente, ma il contatto c’è“.

Conte ironico con Mariani, la frase dopo i due episodi

Evidente l’imbarazzo dei due commentatori in diretta tv, soprattutto perché nel frattempo il gioco riparte come se nulla fosse accaduto. Quando Hojlund si rialza sono evidenti gli effetti della manata di Bremer sul suo collo. Su Sky, intanto, colgono la reazione di Conte ai bordi del campo. “Non lo vai nemmeno a vedere? Non lo vai nemmeno a rivedere“, la frase ripetuta due volte dall’allenatore del Napoli, ex di turno, all’arbitro con fare ironico. Episodio capace subito di scatenare vivaci discussioni sui social. Per molti Mariani potrebbe essere stato condizionato: era lui l’arbitro di Napoli-Inter, quando concesse un rigore agli azzurri molto contestato per contatto Mkhytarian-Di Lorenzo.