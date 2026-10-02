Kolo Muani continua a non segnare, Spalletti testa Cambiaso e lancia i figli d'arte Montero e Marchisio: Licina ko. Nesta batte Allegri, Amorim prova Tomori in un nuovo ruolo

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Le big del campionato stentano senza i nazionali. Per Juventus, Milan e Napoli è tempo di esperimenti in vista della ripresa della Serie A, ma dagli ‘allenamenti congiunti’ non arrivano risultati positivi. La squadra di Spalletti finisce ko contro la Cremonese, i partenopei di Max Allegri sono sconfitti dall’Avellino, mentre l’undici di Amorim si fa fermare 1-1 dal Padova.

Juventus, Spalletti ko contro la Cremonese: Kolo Muani non si sblocca

Il pensiero di Spalletti è già rivolto all’insidiosa trasferta di Cagliari. Ed è per questo motivo che la sua Juventus è scesa in campo alla Continassa per un test contro la Cremonese. Il tecnico di Certaldo ha testato lo stato di forma di Cambiaso e McKennie e valutato diversi prospetti interessanti come Makiobo. Niente gol per Kolo Muani, schierato titolare. Nella ripresa poi spazio anche ai figli d’arte con gli ingressi di Marchisio e Montero. La partita si è decisa dopo 12’, quando, in seguito a una palla persa da Amaradio, la squadra di Pecchia ha colpito con Bonazzoli su assist di Licina.

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Licina, assist e infortunio: la partita del classe 2007

Di proprietà della Juventus, ma in prestito alla Cremonese, Licina sta seguendo le orme di Fagioli. Anche il centrocampista attualmente alla Fiorentina, infatti, era stato girato in prestito dai bianconeri al club grigiorosso, dove aveva disputato un’ottima stagione in Serie B prima di tornare a Torino. Ora la Signora ha scelto di ripetere lo stesso percorso con il talento tedesco, che in questo primo scorcio di stagione sta incantando con i lombardi.

Il talento classe 2007 è stato protagonista nel bene e – non per colpa sua – nel male dell’amichevole che si è giocata alla Continassa. Suo, infatti, è stato l’assist per il gol di Bonazzoli, prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo a causa di un infortunio alla mano. Dopo il passaggio al JMedical, saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Napoli flop anche contro Nesta: l’Avellino vince 2-0

A Castel Volturno un Napoli ridotto ai minimi termini (oltre ai nazionali mancavano anche Alisson Santos, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola che hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo) ha perso 2-0 l’allenamento congiunto con l’Avellino. La squadra di Nesta si è aggiudicata la seduta grazie ai gol di Venturi e Di Maggio realizzati nella ripresa. Allegri ha impiegato numerosi calciatori della Primavera, ma ha avuto comunque la possibilità di provare calciatori che hanno bisogno di ritrovare ritmo e benzina nelle gambe come Badiashile, che ha giocato l’intera partita, Beukema e Neres.

Milan-Padova 1-1: nuovo ruolo per Tomori, in campo anche Pulisic

Il test tra Milan e Padova si è sbloccato nel finale di partita. Rossoneri avanti al 69’ con il giovane Ossola, imbeccato da Loftus-Cheek; poi il pareggio dei veneti con il colpo di testa di Sgarbi. L’attaccante di Milan Futuro, che ha cominciato molto bene la stagione, è entrato nella ripresa fornendo indicazioni importanti anche in ottica prima squadra: chissà che Amorim non lo chiami in causa nelle prossime settimane. Minuti importanti per Gabbia, alla ricerca della migliore condizione, e Comotto, che non sta riuscendo a trovare spazio. Tomori è stato provato anche come terzino destro, mentre in attacco sono partiti dall’inizio Idrissi, Hutchinson e Pulisic.