Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali. Zhegrova o Conceicao? Giovane subito in campo? Le scelte di Spalletti e Conte

Big match della 22esima giornata all'Allianz, l'ex ct lascia ancora fuori Koopmeiners, il tecnico azzurro con tante assenze ma con l'ex Verona in più

I riflettori della 22esima giornata di serie A sono sull’Allianz Stadium alle 18 si affrontano Juventus e Napoli. I bianconeri sono chiamati il ko di Cagliari e la sconfitta per 2-1 dell’andata al Maradona, i campioni d’Italia vogliono riprendere slancio in campionato dopo le delusioni di Champions. Le formazioni ufficiali delle due squadre.

Il cammino delle due squadre

Sono già disponibili le formazioni ufficiali della gara ma prima analizziamo il percorso delle due squadre in campionato. La Juve ha ripreso fiato in Europa battendo il Benfica di Mourinho ed è sesta a 39 punti, scavalcata anche dal Como di Fabregas. Il Napoli è reduce da due gare casalinghe con un solo gol (1-0 al Sassuolo) e due punti lasciati per strada (0-0 col Parma) ed è terzo a 43 punti.

Juventus, le scelte di Spalletti

Spalletti conferma quella che per ora è la sua squadra tipo con David titolare e Openda in panchina, Locatelli play con Thuram al posto di Koopmeiners e Conceicao assieme a Yildiz sulla trequarti con Zhegrova pronto a subentrare dalla panchina.

Napoli, le mosse di Conte

Con mezza squadra fuorigioco e con Lucca e Lang che sono stati ceduti non ha grandi scelte Conte che sostituisce l’infortunato dell’ultim’ora Milinkovic Savic con Meret, difesa con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus, davanti alle spalle di Hojlund ci sono Elmas e Vergara. Panchina per il neo-acquisto Giovane.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.