Juventus-Napoli, Marchisio si sfoga: la bordata dell'ex bianconero

Claudio Marchisio ha abituato il mondo del calcio a opinioni dirette, senza troppi giri di parole, soprattutto sui suoi canali social, dove è molto attivo. Dal suo profilo Twitter, l’ex ‘principino’ bianconero non ha risparmiato una bordata dopo la sentenza sulla ‘partita fantasma’ Juventus-Napoli, che ha visto la Corte d’Appello Federale confermare lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica per il club partenopeo.

“Fossi un tifoso del Napoli oggi sarei deluso, perchè sul campo questa squadra avrebbe dato filo da torcere alla Juventus. Sentenza giustissima, secondo me. Comunque spettacolo indecente per il nostro calcio nel mondo” ha scritto Marchisio, scatenando come prevedibile la ‘ressa’ social tra i commenti.

L’opinione di Marchisio, non la prima su Juve-Napoli, ha infatti polarizzato ancor di più le posizioni dei sostenitori dell’una e dell’altra parte: c’è chi sostiene le sue parole, definendole “logiche perché ami il calcio e conosci il codice d’onore e i valori. Il calcio italiano in generale si deteriora”. C’è chi invece attacca l’ex calciatore della Juventus: “Si è arrivati al punto che rispettare la legge diventa un reato, mi dovete trovare un motivo per cui il Napoli doveva partire”.

Il ricorso del Napoli è stato respinto dalla Corte d’Appello Federale, che ha quindi confermato la prima sentenza del Giudice sportivo secondo cui il Napoli scelse di non partire per Torino, mentre i partenopei sostengono la posizione del blocco da parte dell’Asl, motivato dai due casi di positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra, quelli di Eljif Elmas e Piotr Zielinski.

Secondo quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello, infatti, l’assenza del Napoli non era “dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. ‘factum principis’, come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente”.

La vertenza però non è affatto conclusa: la società guidata da Aurelio De Laurentiis, infatti, ha duramente commentato la decisione della Corte d’Appello. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha infatti dichiarato che la sentenza “getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società”, preannunciando così battaglia in altre sedi legali.

