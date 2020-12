Juventus-Napoli: martedì sarà discusso il ricorso azzurro

Un nuovo importante capitolo sulla delicata questione riguardante la sfida tra Juventus e Napoli dello scorso 4 ottobre, che non si giocò per la mancata presenza dei partenopei con conseguente 3-0 a tavolino e penalizzazione in classifica per il club di De Laurentiis.

Il Collegio di garanzia del CONI discuterà martedì il ricorso presentato dalla squadra azzurra contro la decisione del ko a tavolino: la FIGC non porterà nuovi elementi nel dibattimento e sembra più probabile a questo punto che la partita possa essere recuperata.

All’interno della Lega, stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, si sta già parlando della data del big match tra le due eterne rivali. Mentre il Napoli ha depositato la propria memoria entro la mezzanotte con una propria integrazione, la Federcalcio ha scelto di non costituirsi, dunque non potrà portare elementi documentali in dibattimento al terzo grado della giustizia sportiva.

Il club partenopeo è sicuro di poter ottenere di rigiocare la partita, per la quale potrebbe essere fissata una data ben oltre il 13 gennaio inizialmente pensato (in questa data si gioca la Coppa Italia).

OMNISPORT | 18-12-2020 14:14