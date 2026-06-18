Juventus, Spalletti chiama Milikovic-Savic mentre il Napoli vira su Vicario per Allegri: intrigo portieri

La caccia della Juventus al nuovo portiere si complica: problemi per Dibu e Oblak. La pazza idea di Spalletti e l'assist al Napoli, che valuta una rivoluzione tra i pali

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Il calciomercato regala dinamiche inaspettate e svolte clamorose. Come quella che potrebbe portare Vanja Milinkovic-Savic alla Juventus. Un altro ex Torino in bianconero dopo Ogbonna e Bremer, ma soprattutto un incastro che può essere letto come un favore o un dispetto – a seconda dei punti di vista – di Luciano Spalletti al Napoli. L’allenatore dello storico terzo scudetto azzurro ha infatti bisogno con urgenza di un portiere, ma la caccia al numero uno si sta rivelando più complicata del previsto. L’eventuale cessione del gigante serbo consentirebbe ai partenopei di avviare una rivoluzione tra i pali, con Max Allegri che ha già un nome forte in mente.

Juventus, spunta Milinkovic-Savic: il piano di Spalletti

Spalletti ha bocciato Di Gregorio, su cui si registra l’interesse del Besiktas di Vincenzo Italiano, ma non ha ancora trovato il suo sostituto. Senza Champions, il mercato della Juventus è una montagna da scalare. Così è sfumato Alisson Becker, oggetto del desiderio del tecnico di Certaldo, e si è complicata anche la pista Emiliano Martinez, per cui l’Aston Villa chiede tra i 15 e i 20 milioni. Difficile pure il piano C, che porta a Oblak dell’Atlatico Madrid.

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E allora si torna in Italia. Secondo il Corriere della Sera, i bianconeri hanno messo nel mirino Milinkovic-Savic, per cui il Napoli sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte. Il 29enne ex Toro, fratello dell’ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, è stato acquistato l’estate scorsa per 20 milioni: fino a dove potrà spingersi Carnevali?

Perché Spalletti pensa a Milinkovic-Savic

L’allenatore della Juventus preferirebbe un profilo di caratura mondiale come appunto Alisson, Dibu Martinez o Oblak, ma il club deve fare i conti con i mancati introiti della Champions e con il calo di appeal dovuto alla mancata partecipazione alla competizione più importante del calcio europeo. Tradotto: servono soluzioni alternative.

A Milinkovic-Savic non manca certo la personalità e, nella sua esperienza con Conte, ha avuto modo di misurarsi anche con l’Europa che conta. A intrigare Spalletti è soprattutto la sua abilità nel gioco con i piedi, oltre alla reputazione di pararigori: quattro quelli neutralizzati nell’ultima stagione in azzurro, più sei ai tempi del Torino.

Napoli, rivoluzione tra i pali: Vicario l’obiettivo di Allegri

È proprio vero: le vie del mercato sono infinite. Spalletti, ai ferri corti con De Laurentiis dopo la fuga post-scudetto, potrebbe paradossalmente facilitare il lavoro ad Allegri. Il Napoli pensa a una rivoluzione tra i pali, visto che l’alternanza Meret-Milinkovic-Savic si è rivelata un boomerang e che il portiere friulano ha il contratto in scadenza nel 2027. Servono gerarchie chiare: Vicario, in uscita dal Tottenham, è il nome che intriga di più, il numero uno a cui affidare la guida del reparto difensivo, che punta a rinforzarsi anche con Gila, destinato a lasciare la Lazio. Gli Spurs lo valutano circa 15 milioni, mentre non sarebbe un problema trovare l’intesa con il calciatore, che, desideroso di tornare in Serie A, si era già promesso all’Inter. Come secondo portiere, invece, resta vivo l’interesse per Kovar, attualmente impegnato ai Mondiali con la Repubblica Ceca.