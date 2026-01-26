Juventus-Napoli, moviola: rigore solare negato, il Var in vacanza e non è l’unico errore dell’arbitro

La prova dell’arbitro di Aprilia Maurizio Mariani all’Allianz Stadium nel posticipo pomeridiano analizzata al microscopio dal talent di Dazn Marelli

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Juve-Napoli, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. Ultima uscita in Cremonese-Napoli. Vediamo come se l’è cavata all’Allianz Stadium.

I precedenti di Mariani con Juve e Napoli

Nei 26 precedenti con il fischietto di Aprilia per gli azzurri 17 vittore, 3 pari e 6 ko; 21 gli incroci con i bianconeri con 13 successi, 5 pareggi e tre sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Berti con Marchetti IV uomo, Doveri al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Juan Jesus, Yildiz, Vergara

Juve-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 23′ sul gol di David c’è un sospetto fuorigioco del bomber su assist di Locatelli ma dopo il check del Var la rete viene convalidata. Primo ammonito al 33′ Juan Jesus per un calcione su David. Al 39′ restano a terra in area- su cross dalla destra – sia Vergara dopo un contatto con Kalulu – che Hojlund strattonato da Bremer, il Napoli chiede il rigore, l’arbitro lascia giocare e il Var non interviene.

Prima del riposo Meret in uscita perde il pallone e rovina su David che si lamenta e chiede invano il rigore. Al 53′ su tiro di Spinazzola c’è un tocco sospetto in area di Bremer, per Mariani è tutto regolare. Al 56’ giallo per Yildiz per spa dopo un fallo su Vergara. Al 73′ ammonito anche Vergara per una trattenuta su David. Regolare al 77′ il raddoppio di Yildiz dopo un incredibile errore di Juan Jesus che regala a Miretti la palla dell’assist decisivo, così come il tris firmato da Kostic all’86’. Dopo il recupero Juve-Napoli finisce 3-0.

La sentenza di Marelli

Sui casi dubbi della gara interviene il talent di Dazn Luca Marelli che parte dal gol di David: “Al Var ci sono stati due controlli, il primo relativo allo scontro tra Thuram e Di Lorenzo che è stato solo contatto di gioco, poi sulla posizione di David che era tenuto in gioco da Juan Jesus e probabilmente anche da Di Lorenzo che era a terra”.

Sul rigore reclamato dagli azzurri a fine primo tempo l’ex arbitro comasco spiega: “Sono due episodi al limite: sul cross di Gutierrez Bremer prende per il collo Hojlund prima che parta il pallone, poi l’attaccante si lascia più andare. E’ un movimento che col gioco non c’entrava nulla, lui guarda solo l’avversario e non la palla. E’ più rigore che no, ma non è un chiaro ed evidente errore che legittima l’intervento del Var. Dubbio anche il contatto tra Vergara e Kalulu ma è molto più al limite l’intervento su Bremer”.

In merito al penalty chiesto prima del riposo dalla Juve Marelli dice: “Casuale il contatto tra Meret e David, penso che l’attaccante si sia lamentato più per una leggera trattenuta di Vergara”. Lapidario Marelli sulle proteste per un presunto mani di Bremer: “Il tocco col braccio sul tentativo di Spinazzola c’è ma il braccio è aderente al corpo”.

La moviola di Cesari

Sulla gara ha detto la sua anche l’esperto di Mediaset, Graziano Cesari, che a Canale 5 spiega: “Sull’1-0 il Napoli chiede il rigore, non c’è ancora il pallone quando Hojlund viene incravattato da Bremer e poi Vergara viene abbattuto da Kalulu, per me è un doppio rigore. Mariani non vede neanche le due trattenute, prima guarda la palla e poi guarda il centro dell’area, era giusto andare a rivedere le immagini. Se vedete è stato fischiato un fallo a centrocampo di Buongiorno su Miretti che è uguale, eppure l’arbitro ha fischiato”.