Juventus-Napoli, probabili formazioni

E’ già Juventus-Napoli. Le due principali pretendenti allo scudetto, insieme all’Inter, si affrontano alla seconda giornata di campionato: entrambe hanno vinto all’esordio rispettivamente contro Parma e Fiorentina. Sabato alle 20.45 allo Stadium Maurizio Sarri non sarà in panchina perché sta recuperando dalla polmonite, al suo posto il vice Martusciello.

Tanti i dubbi da sciogliere, ma il tecnico toscano ancora una volta dovrebbe schierare un undici senza nessun nuovo acquisto dal 1′. Davanti a Szczesny ci saranno De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Ancora in panchina quindi De Ligt. A centrocampo di nuovo Matuidi e non Rabiot (anche se il francese potrebbe convincere il tecnico negli ultimi allenamenti), con lui Khedira e Pjanic. In attacco Dybala dovrebbe di nuovo partire dalla panchina, tridente Douglas Costa-Higuain-Ronaldo. Lo stesso undici di Parma.

Anche il Napoli dovrebbe partire con la stessa squadra che ha steso la Fiorentina. Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (o Ghoulam) sulla linea difensiva, Allan e Zielinski in mediana quindi il tridente di trequartisti (Callejon-Ruiz-Insigne) con Mertens unica punta. Panchina per il neo arrivato Lozano, e per Milik, non al meglio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 11:05