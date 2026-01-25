Juventus-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Napoli di Serie A 2025-26, 22a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus–Napoli è il big match della 22a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18.00. I bianconeri sono 6° con 39 punti in 21 gare (11 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 32 gol segnati, 17 subiti), gli azzurri 3° con 43 punti (13 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 31 gol fatti, 17 incassati). Sfida ad alta quota tra la solidità della Juventus in casa e la continuità del Napoli in zona Champions.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Juventus-Napoli

Indicazioni della vigilia orientano verso una Juventus con struttura offensiva mobile: in porta potrebbe esserci Perin, con Kalulu e Bremer a garantire aggressività in anticipo. In mezzo, Locatelli e Koopmeiners dovrebbero alternarsi nell’uscita bassa, mentre sulla trequarti Conceicao e Yildiz sono le opzioni più vive ai lati di McKennie. Davanti, chance per David, con Openda carta a gara in corso. Nel Napoli, out pesanti a centrocampo potrebbero spingere verso un 3-4-2-1 di gestione: Di Lorenzo e Spinazzola larghi, Lobotka con McTominay in regia/rottura; dietro Beukema-Buongiorno-Juan Jesus per fisicità e letture, con Elmas e Vergara alle spalle di Højlund. Restano dei dubbi legati a condizioni e rientri: non si escludono sorprese ultima ora su esterni e trequarti.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. V:Sport

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. V:Sport

Gli indisponibili di Juventus-Napoli

Capitolo assenze: la Juventus deve fare i conti con un attacco ridotto e rotazioni in difesa, mentre il Napoli paga dazio soprattutto in mediana e tra gli esterni offensivi. Qualche rientro sfiorato non cancella il peso degli out: incideranno sulla gestione dei cambi e sulla scelta dei calci piazzati. Non risultano squalifiche di rilievo alla vigilia.

Juventus – Infortunati: Rugani (infortunio all’anca), Milik (infortunio al polpaccio, in dubbio), Vlahovic (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Rugani (infortunio all’anca), Milik (infortunio al polpaccio, in dubbio), Vlahovic (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Politano (infortunio alla coscia), Rrahmani (infortunio al bicipite femorale), Meret (infortunio alla spalla), Anguissa (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia), Gilmour (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Juventus arriva da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque, con segnali di crescita soprattutto fuori casa. Il Napoli è in serie positiva, con 2 successi e 3 pareggi, solidità difensiva e maggiore capacità di gestione. Nelle ultime 5: Juventus 10 punti, Napoli 9.

Juventus ok x ok ok ko Napoli ok x x x ok

Juventus

Pisa–Juventus 0-2

Juventus–Lecce 1-1

Sassuolo–Juventus 0-3

Juventus–Cremonese 5-0

Cagliari–Juventus 1-0

Napoli

Lazio–Napoli 0-2

Napoli–Verona 2-2

Inter–Napoli 2-2

Napoli–Parma 0-0

Napoli–Sassuolo 1-0

L’arbitro di Juventus-Napoli

Direzione di gara affidata a Maurizio Mariani (IV Marchetti, assistenti Tegoni–Berti, VAR Doveri, AVAR Di Paolo). In stagione per Mariani 8 gare di Serie A: 5 rigori assegnati, 31 gialli e 1 rosso, con una media di circa 4 cartellini a partita. Fischio attento sui contatti a centrocampo e tolleranza limitata sulle trattenute in area.

Arbitro: MARIANI

Assistenti: TEGONI – BERTI

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: DI PAOLO

Informazioni interessanti sul match

Storia pesante tra Juventus e Napoli, con i bianconeri a lungo avversario più indigesto per i campani. All’Allianz Stadium il fattore campo ha spesso inciso, ma la spinta del progetto di vertice del Napoli ha riequilibrato molte sfide recenti. La Juventus, fortissima in casa, arriva da una lunga striscia positiva tra le mura amiche; i campani, invece, hanno consolidato la loro fase difensiva con diversi clean sheet. Curiosità nei duelli individuali: Yildiz e Hojlund potrebbero replicare le firme dell’andata; in mezzo, il confronto tra la regia di Locatelli/Koopmeiners e la pulizia tecnica di Lobotka darà il ritmo al match. Occhio ai piazzati: fisicità bianconera contro la precisione degli esterni azzurri. Numeri di possesso alti per entrambe, segno di una gara che potrebbe decidersi nei dettagli, tra transizioni corte e qualità sulle corsie.

Il Napoli ha perso più volte contro la Juventus che contro chiunque in Serie A: 71 ko in 159 incroci complessivi.

ha perso più volte contro la che contro chiunque in Serie A: 71 ko in 159 incroci complessivi. Nelle ultime nove sfide di campionato, la Juventus ha vinto una sola volta contro il Napoli ; i campani hanno vinto le due più recenti.

ha vinto una sola volta contro il ; i campani hanno vinto le due più recenti. All’Allianz Stadium il Napoli ha espugnato il campo solo due volte in Serie A; per Conte storicamente trasferte complicate qui.

ha espugnato il campo solo due volte in Serie A; per Conte storicamente trasferte complicate qui. La Juventus non perde in casa da 14 gare di Serie A; imbattibilità interna tra le più lunghe del torneo.

non perde in casa da 14 gare di Serie A; imbattibilità interna tra le più lunghe del torneo. Sette clean sheet del Napoli nelle ultime 13: difesa in netta crescita rispetto all’avvio di stagione.

nelle ultime 13: difesa in netta crescita rispetto all’avvio di stagione. Incidenza dei centrocampisti: il Napoli ha realizzato il 48% dei gol con i mediani/mezzali, più del doppio della Juventus (22%).

ha realizzato il 48% dei gol con i mediani/mezzali, più del doppio della (22%). Possesso e palleggio: la Juventus è prima per sequenze da 10+ passaggi, il Napoli terzo; entrambe ai vertici per passaggi nella metà campo offensiva.

è prima per sequenze da 10+ passaggi, il terzo; entrambe ai vertici per passaggi nella metà campo offensiva. Yildiz può centrare il bis stagionale contro il Napoli , impresa riuscita a pochi juventini nell’era dei tre punti.

può centrare il bis stagionale contro il , impresa riuscita a pochi juventini nell’era dei tre punti. Hojlund sogna la doppietta andata-ritorno come solo in pochi partenopei riusciti in epoca recente; è a caccia del gol dopo 5 gare a secco.

Le statistiche stagionali di Juventus e Napoli

Numeri vicini nel possesso palla: Juventus 57,9% e Napoli 57,4%. Gol segnati 32-31, subiti 17-17: equilibrio quasi perfetto. Più precisione al tiro per i bianconeri (51,2% vs 48,5%), PPDA migliore per la Juventus (11,3 vs 12,8), mentre i clean sheet premiano di misura il Napoli (9 a 8). Corner a raffica per entrambe, con resa su palla inattiva da monitorare.

Focus giocatori: nella Juventus top scorer Yildiz (7) e leader assist ancora Yildiz (4); più ammonito Locatelli (4), rosso per Cambiaso (1). Tra i pali Di Gregorio a quota 8 clean sheet. Nel Napoli guida i gol Hojlund (6), poi McTominay (5) e De Bruyne (4); assist-man Politano (3) e McTominay (3). Più ammonito Juan Jesus (5), rosso per Mazzocchi (1). In porta 7 clean sheet per Milinkovic-Savic, 2 per Meret.

Juventus Napoli Partite giocate 21 21 Vittorie 11 13 Pareggi 6 4 Sconfitte 4 4 Gol segnati 32 31 Gol subiti 17 17 Media gol subiti/gara 0,8 0,8 Possesso palla (%) 57,9 57,4 Tiri in porta 124 98 Precisione al tiro (%) 51,2 48,5 Clean sheet 8 9 Cartellini gialli 26 28 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Yildiz 7 Hojlund 6 Top assistman Yildiz 4 Politano 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Juventus-Napoli e a che ora inizia? Juventus-Napoli si gioca domenica 25 gennaio 2026 con calcio d’inizio alle ore 18:00. Dove si gioca Juventus-Napoli? La partita si disputa all’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Napoli? L’arbitro designato è Maurizio Mariani, con assistenti Tegoni e Berti, IV uomo Marchetti, VAR Doveri e AVAR Di Paolo.