Juventus-Napoli, durante radiocronaca di Repice fuori programma in diretta: cosa è successo

Su Radio Rai mentre Francesco Repice racconta il gol di David, una voce misteriosa irrompe in diretta creando attimi di imbarazzo

“Pronto… pronto… ammazza ahò!”. Potrebbe essere questa la versione moderna, radiofonica, surreale: la frase che sostituisce di diritto “Qui Houston, abbiamo un problema”, nella celebre missione Apollo13. Ma torniamo con i piedi per terra: durante Juventus-Napoli, sulle frequenze di RadioRai, si è verificato un episodio tanto inatteso quanto curioso. Mentre Francesco Repice stava raccontando il gol di David e il buon momento dei bianconeri, una voce estranea si è improvvisamente inserita nella radiocronaca: per alcuni istanti, il collegamento ha assunto contorni surreali, sorprendendo ascoltatori e addetti ai lavori. Ma cosa è successo nello specifico?

L’azione decisiva allo Stadium

L’episodio è avvenuto poco dopo la rete dell’1-0 messa a segno da David al 22’ del primo tempo, abile a finalizzare un assist di Locatelli. Il vantaggio juventino ha acceso lo Stadium e confermato un avvio di gara favorevole ai bianconeri, apparsi più aggressivi e intraprendenti rispetto al Napoli.

Proprio mentre Repice descriveva l’azione del gol e il successivo forcing offensivo, l’audio è stato disturbato dall’irruzione della voce misteriosa che ha pronunciato prima “Pronto… pronto” e poi l’espressione romanesca “ammazza ahò!”, generando un momento di evidente imbarazzo.

L’intervento dallo studio centrale

Dallo studio Rai è arrivata subito una spiegazione provvisoria, con l’ipotesi di un inconveniente tecnico durante Juventus-Napoli: “Ci dev’essere qualche cosa sulla linea… Francesco Repice, vediamo se riusciamo a ristabilire con voi il collegamento”, è stato il messaggio rivolto al radiocronista per chiarire la situazione in diretta.

La risposta di Repice e il ritorno alla normalità

Repice, senza perdere la calma, ha replicato prontamente durante Juventus-Napoli: “Io sto provando a raccontare la partita… vediamo se è possibile…”. In pochi secondi il collegamento è stato sistemato e la radiocronaca è ripresa regolarmente, con il giornalista che ha continuato a raccontare il big match senza ulteriori interferenze. L’episodio è rimasto come una breve e singolare parentesi, archiviata come un semplice problema tecnico, ma abbastanza insolita da non passare inosservata tra gli ascoltatori.

I tifosi ringraziano Repice

Per fortuna l’episodio sconveniente non ha avuto un effetto boom sui social. Infatti Repice ha solo ricevuto attestati di stime per il suo operato. La voce di RadioRai resta tra le più amate dal pubblico di sportivi: “Il punto esclamativo sulla partita”. Sei tu Francesco. Unico, inimitabile.”

C’è poi chi scrive: “Lo adoro e perciò le partite, oltre a vederle, le ascolto anche per radio.” E ancora: “Mamma mia sei il mago delle radiocronache…… è bellissimo sentirti …… quando dici ha segnato la Juventus è da brividi.” I tifosi da sempre amano Repice: “Ho ascoltato quasi tutta la partita. Grande Francesco. Te come tutti i radiocronisti di Radio 1 Rai. Io le partite le ascolto solo lì.” E infine: “Francesco un mito della nostra terra!”