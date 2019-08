Juventus-Napoli, scoppia la polemica sull'arbitro

Daniele Orsato è stato chiamato a dirigere Juventus-Napoli, il big match della seconda giornata di campionato in programma sabato sera alle 20.45.

La designazione dell'arbitro di Schio sta provocando roventi discussioni sui social tra tifosi bianconeri, partenopei e nerazzurri: Orsato fu infatti protagonista della controversa direzione di gara di Inter-Juve di due stagioni fa, quando ci furono polemiche per una mancata espulsione di Pjanic. La Juventus vinse tra le polemiche e poi conquistò lo scudetto proprio a spese del Napoli di Sarri.

La scelta del designatore Rizzoli ha inevitabilmente provocato una bufera sui social, e c'è chi, soprattutto a Napoli, definisce come "provocazione" la decisione.

Il derby di Roma è stato assegnato all'arbitro Guida, l'Inter a Cagliari sarà diretta da Mariani. Abisso fischierà in Milan-Brescia. Confermato lo stop punitivo per Massa dopo gli errori in Fiorentina-Napoli, mentre Doveri, che era il Var in quell'occasione, dirigerà Atalanta-Torino.

Tutte le designazioni

ATALANTA – TORINO A Parma

DOVERI

GALETTO – FIORITO

VAR: CALVARESE

BOLOGNA – SPAL Venerdì 30\08 h.20.45

DI BELLO

DI IORIO – GORI

VAR: FABBRI

CAGLIARI – INTER

MARIANI

DEL GIOVANE – LO CICERO

VAR: MARESCA

GENOA – FIORENTINA

GIACOMELLI

TOLFO – MONDIN

VAR: BANTI

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 31\08 h.20.45

ORSATO

MANGANELLI – COSTANZO

VAR: IRRATI

LAZIO – ROMA h.18.00

GUIDA

CARBONE – BINDONI

VAR: MAZZOLENI

LECCE – H. VERONA

SACCHI

DI VUOLO – COLAROSSI

VAR: GIUA

MILAN – BRESCIA Sabato 31\08 h.18.00

ABISSO

BOTTEGONI – VILLA

VAR: MANGANIELLO

SASSUOLO – SAMPDORIA

PAIRETTO

CALIARI – MASTRODONATO

VAR: CHIFFI

UDINESE – PARMA

PICCININI

LONGO – VECCHI

VAR: NASCA

SPORTAL.IT | 29-08-2019 13:27