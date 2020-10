Juventus-Napoli, si inizia a parlare di rinvio: la situazione

Con il trascorrere delle ore continua a non districarsi il caso di Juventus-Napoli, con la squadra partenopea non partita alla volta di Torino su indicazione della ASL locale e i bianconeri che invece hanno già annunciato che si presenteranno regolarmente in campo. Nel frattempo però arrivano nuove dichiarazioni, che invece di chiarire la situazione sembrano aggiungere elementi di ulteriore caos.

Si inizia infatti a parlare concretamente di possibile rinvio della partita. Lo fa Pietro Lo Monaco, che intervenendo sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss’ apre a questa possibilità. “Juventus-Napoli sarà rinviata. Si va verso questa strada, la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento della ASL è legittimo, la norma è chiara”, afferma l’ex amministratore delegato del Catania, che oggi lavora come consigliere federale in Figc.

Situazione sempre più complessa, anche perché la Juventus ha iniziato la sua domenica regolarmente, con tanto di rifinitura della squadra agli ordini di Andrea Pirlo. Il Napoli appare invece determinato a non partire alla volta del Piemonte, mentre la ASL campana ha ribadito la quarantena degli azzurri: “A noi spetta tutelare la salute dei campani, non dobbiamo chiedere permessi”.

La posizione del Napoli è stata peraltro spiegata alla ‘Gazzetta dello Sport’ da Mattia Grassani, legale rappresentante del club: “La legge dello Stato è superiore a quella sportiva“, ha sottolineato l’avvocato. Ricordando che il Napoli ha informato contestualmente Giudice sportivo di A, Lega, Figc e Juventus.

La squadra, ha spiegato Grassani, non avrebbe potuto lasciare Napoli alla volta di Torino senza commettere “reati penalmente rilevanti“. La stessa ‘Gazzetta’ ha però spiegato che diversi club sono in disaccordo con il club azzurro: sono Milan e Torino, che in queste settimane hanno regolarmente giocato nonostante alcune rilevanti positività al Coronavirus.

Una situazione insomma che non sembra destinata a districarsi facilmente. E intanto le ore che mancano prima del fischio d’inizio di Juventus-Napoli sono sempre meno.

Indipendentemente da chi sarà in campo.

