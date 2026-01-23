Juventus-Napoli, Spalletti e Conte annullano la conferenza: iniziata guerra dei nervi, il retroscena

Il club bianconero prima annuncia l'incontro con i media per le 16 poi disdice tutto, per il tecnico azzurro vigiliq muto ormai una consuetudine

La guerra dei nervi è iniziata: domenica alle 18 all’Allianz Stadium ci sarà Juventus-Napoli, big match di giornata con la grande chance per i bianconeri di avvicinarsi alla vetta e sdoganare l’iscrizione alla corsa scudetto ma sarà una vigilia di lavoro e silenzio per i due club.

Il dietrofront della Juventus

Luciano Spalletti avrebbe dovuto incontrare i giornalisti in sala stampa alla Continassa alle 16 ma poco fa è arrivato il dietrofront: conferenza annullata, il tecnico bianconero parlerà alla stampa solo dopo la partita. Non c’è una motivaziione ufficiale. E’ vero che spesso, dopo gli impegni delle coppe, i tecnici saltano la conferenza di vigilia di campionato ma quando si tratta di partite di questo livello è rarisimo che rinuncino a incontrare i media. Soprattutto in casa Juve è davvero una novità. Ai tempi di Allegri il rito della conferenza era confermato anche alla vigilia delle gare di coppa Italia, snobbate dalla maggior parte dei colleghi.

L’indiscrezione sul cambio di programma

Gira un’indiscrezione relativa alla decisione: Spalletti avrebbe annullato tutto una volta appreso che Conte sarebbe stato in silenzio. Come sta diventando abitudine fissa, infatti, l’allenatore azzurro non incontrerà la stampa il sabato a Castelvolturno. Era successo anche prima di un altro big-match (con l’Inter a Milano) e in altre vigilie.

La voglia di non commentare le voci di mercato, il catenaccio sulle formazioni, il pericolo di polemiche dietro l’angolo: queste le ragioni principali del silenzio dei due tecnici. Si lavora sul campo e basta.

Le probabili formazioni

Spalletti pensa di proporre quella che è ormai la sua squadra tipo, senza Koopmeiners, con David centravanti assistito da Conceicao, McKennie e Yildiz. In porta torna Di Gregorio. Conte deve fare a meno di Neres oltre che di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Politano e Rrahmani. Non ci saranno neanche Lucca e Lang, ormai ceduti. Spazio a Elmas e Vergara alle spalle di Hojlund con Beukema e Buongiorno in difesa. Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte