Juventus, nasce l’asse Elkann-Spalletti: il retroscena su Conte, l’alleanza sul mercato e la richiesta alla squadra

In bilico la posizione di Comolli ma non dell'allenatore: nei prossimi giorni l'incontro decisivo con Elkann per pianificare l'operazione rilancio, anche senza Champions

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Tra la Juventus e Spalletti irrompe all’improvviso il nome di Conte. L’addio al Napoli, che verrà ufficializzato dopo la sfida con l’Udinese, ha infatti riacceso le voci su un possibile ritorno, ma John Elkann ha già preso posizione: si andrà avanti con il tecnico di Certaldo, fresco di rinnovo fino al 2028. Con o senza Champions League, il rapporto resta saldo, anche se il mercato risentirà inevitabilmente della mancata partecipazione alle coppe dalle grandi orecchie. Dopo il derby calerà il sipario sul campionato e si potrà iniziare a pianificare il futuro, con l’incognita Comolli ancora da risolvere. Intanto, emerge anche una richiesta precisa di Spalletti alla squadra.

Juventus, nasce l’asse Elkann-Spalletti

Un indizio sul rapporto tra i due era arrivato subito dopo la sconfitta interna con la Fiorentina, quando Spalletti aveva annunciato l’intenzione di confrontarsi direttamente con Elkann, di fatto scavalcando Comolli.

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La posizione del dirigente francese appare sempre più in bilico, mentre resta invece intatta la fiducia del numero uno di Exor nei confronti dell’allenatore, che – salvo clamorosi ribaltoni – non dovrebbe lasciare il capoluogo piemontese. Dopo i messaggi che si sono scambiati negli ultimi giorni, a breve è previsto l’incontro decisivo per gettare le basi del rilancio.

Il retroscena sul ritorno alla Juventus di Conte

Come riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, le rassicurazioni fornite da Elkann a Spalletti chiudono di fatto la porta al ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Una volta emersa la volontà del tecnico pugliese di lasciare il Napoli un anno prima della naturale scadenza del contratto, a Torino si è riacceso il consueto tam tam su un eventuale “Conte-bis”.

“La posizione di Spalletti è tranquilla”, ha affermato Balzarini. Per l’ex tecnico bianconero si profila invece un altro ritorno, quello alla guida della Nazionale. Occhio però anche al Milan: Max Allegri non è infatti certo della permanenza.

Elkann-Spalletti: alleanza sul mercato, ma c’è un problema

Elkann farà di tutto per soddisfare le richieste di Spalletti, ma non si può ignorare la realtà: senza Champions la Juventus rinuncerebbe a circa 60 milioni di euro e soprattutto a quel prestigio che la massima competizione europea garantisce. Questo rende più complicata la corsa a profili internazionali come Alisson e Bernardo Silva, sul quale è forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone.

Spalletti chiede garanzie sul mercato e innesti di prima fascia per colmare il gap con le squadre di vertice e riportare la Juventus a livelli competitivi. In questo contesto resta da definire anche il futuro di Comolli, indicato dalla piazza come uno dei principali responsabili del flop dell’ultima stagione. La sua avventura potrebbe essere già giunta al capolinea dopo una sola annata: nei prossimi giorni è attesa la decisione definitiva di Elkann.

La richiesta di Spalletti alla squadra

Alla Juve serve un mezzo miracolo per centrare la Champions. Non basta infatti battere il Torino nel derby: è necessario anche che almeno una tra Milan e Roma inciampi contro Cagliari e Verona.

Alla ripresa degli allenamenti, Spalletti ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale di un gruppo col morale sotto i tacchetti dopo il crollo inatteso contro la Fiorentina, che rischia di compromettere il quarto posto. Ai giocatori ha chiesto ritmo, intensità e maggiore velocità di esecuzione: l’ultima partita contro i granata va vinta a tutti i costi, poi si tireranno le somme.