Juventus, nè Zirkzee, nè Chiesa: ecco l'attaccante che ha chiesto Spalletti per vincere l'ultima scommessa

Depennato, per ora, il nome di En-Nesyri i bianconeri tornano su Mateta: l'ex ct vuole un bomber alla Hojlund con caratteristiche diverse da David

“Il ragazzo ha espresso dubbi sulla formula. Per noi in questo momento è una trattativa chiusa. Non vogliamo acquistare a titolo definitivo. Vedremo se ci saranno occasioni, saremo vigili, ma ad oggi per noi è una trattativa chiusa”. Con queste parole ieri Giorgio Chiellini ha messo ieri la parola fine alla trattativa per En-Nesyri: il giocatore non ha accettato il prestito e spera in una chiamata del Siviglia ma a Madama un’altra punta serve eccome, lo scenario.

La crescita di David non basta

Se da un lato si registrano i costanti progressi di David, a segno anche ieri contro il Napoli, dall’altro Spalletti insiste per avere a disposizione un’altra punta e ne traccia l’identikit: “Ci mancherebbe qualcuno che fa pure sponda, come ha fatto per tutta la partita Hojlund“. Ovvero un attaccante che sappia proteggere il pallone, che sappia far salire la squadra. Quello che non è David e neppure Openda. E che, paradossalmente, potrebbe diventare McKennie in attesa di regali dal mercato.

Spalletti assicura: “McKennie è un attaccante perfetto! Lei ride, ve lo farò vedere: McKennie è uno dei più forti che c’è a giocare centravanti”.Di testa le prende tutte e attacca la profondità come pochi. Non gioca per farsi dire ‘poverino’, è uno di quelli che non va a dire ‘Madonna mi è andata male, Maremma sono stato sfortunato’, ma il contrario. Lui va lì e dice ‘Ho fatto questo’ perché prende delle decisioni e lui sarebbe un attaccante perfetto. Abbiamo anche lui oltre a Openda e David”.

Bocciati Chiesa e Zirkzee, piace Mateta

Da qui la bocciatura per Chiesa, un altro esterno, e Zirkzee che è più un falso nueve che un centravanti fisico. Il nome che piace all’ex ct, tra quelli a disposizione, è quello di Mateta. La Juventus si era già mossa nei giorni scorsi per il francese, per poi virare con forza su En-Nesyri, soprattutto per la distanza economica con il Crystal Palace e le richieste alte dell’entourage, ma è pronta a tornare alla carica. Sull’attaccante, che ha comunicato al club inglese di voler partire, ci sono però diverse squadre, dal Milan al Nottingham Forest che vuole rinforzare ancora l’attacco dopo l’arrivo di Lucca.

Il modello Kolo Muani

Spalletti ha indicato un altro modello: una punta alla Kolo Muani. Con un giocatore con queste caratteristiche il tecnico di Certaldo è pronto a vincere l’ultima scommessa: portare la Juve in Champions ed avere un solido gruppo-base su cui costruire per la prossima stagione.