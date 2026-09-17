Juventus-Nec, formazioni ufficiali: Spalletti cambia tutto, le scelte su Kolo Muani e Conceicao

Le scelte del tecnico bianconero per la prima di Europa League. La Vecchia Signora vuole evitare la trappola olandese.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus debutta in Europa League contro il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium e Luciano Spalletti cambia diversi interpreti rispetto alle ultime uscite. Il tecnico bianconero punta sul 3-4-2-1, con il rientrante McKennie sulla trequarti e Woltemade confermato come riferimento offensivo. In mezzo al campo c’è Sarr dal primo minuto insieme a Douglas Luiz, mentre la difesa a tre è composta da Gatti, Bremer e Lucumì. Davanti, Kolo Muani viene confermato sulla trequarti accanto a McKennie, mentre Conceicao parte dalla panchina. Tra i pali la scelta cade su Vicario, mentre il NEC risponde con lo stesso sistema di gioco: ecco le formazioni ufficiali della sfida.

Formazione Juventus: Vicario in porta, McKennie torna titolare

Spalletti cambia assetto e uomini per l’esordio europeo, affidandosi al 3-4-2-1. In porta c’è Vicario, preferito a Grabara, con Gatti, Bremer e Lucumì a formare il terzetto difensivo. Sulle fasce spazio a Kalulu e Celik, mentre la coppia centrale di centrocampo è formata da Douglas Luiz e Sarr. Per l’ex Tottenham è la prima partenza da titolare con la Juventus. La novità più attesa è però sulla trequarti, dove McKennie torna dal primo minuto dopo l’infortunio e affianca Kolo Muani alle spalle dell’unica punta.

La scelta offensiva di Spalletti è quindi Woltemade, che ha la possibilità di partire titolare nel debutto europeo e di sfruttare la sua struttura fisica nel confronto con la difesa olandese. Resta fuori dall’undici iniziale Francisco Conceicao, che parte dalla panchina e rappresenta una delle principali alternative offensive a gara in corso.

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Formazione NEC: Schreuder conferma il 3-4-2-1

Il NEC Nijmegen risponde con un sistema speculare, il 3-4-2-1. Tra i pali c’è Crettaz, protetto dal terzetto difensivo formato da Storm, Sandler e Kabar. A centrocampo spazio a Tahaui, Nejasmic, Geiger e Bischoff, con i quattro chiamati a sostenere entrambe le fasi e a fronteggiare la pressione della Juventus. Sulla trequarti ci sono Chery e Lobreton, posizionati alle spalle dell’unico riferimento offensivo Sierhuis. Una formazione che conferma quindi l’impostazione annunciata alla vigilia e che proverà a sfruttare la propria struttura offensiva anche all’Allianz Stadium. Per la Juventus sarà dunque una sfida contro un avversario schierato con lo stesso sistema, con gli equilibri sulle fasce e sulla trequarti destinati ad avere un peso importante.

Juventus-NEC: le formazioni ufficiali