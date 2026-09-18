Juventus-Nec, moviola: la rissa placata dall’arbitro e cosa è successo sul rigore

La prova dell’arbitro Derevinsky allo Stadium nella gara di Europa League analizzata al microscopio, il fischietto ucraino ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata tranquilla per l’arbitro ucraino Oleksii Derevinsky in Europa League: pochi falli fischiati, due soli ammoniti e nessun errore nei momenti caldi. Vediamo cosa è successo all’Allianz Stadium.

Juve-Nec, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, Regolari al 9′ e al 18′ i gol di Nico Gonzalez e Alajbegovic. Al 14′ Nilssen smanaccia Gatti e va a terra. Ne nasce un parapiglia quando il difensore bianconero va a rialzarlo: si intromette Chery ma l’arbitro porta la calma senza l’uso di cartellini. Al 34’ Nico Gonzalez subisce fallo da Kabar in area, su passaggio di Alajbegovic. Dal dischetto segna Woltemade.

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Arrivano i primi gialli

Primo giallo al 52′, è per Monteiro per un fallo su Sarr, un minuto dopo ammonito anche Douglas Luiz per aver fermato una ripartenza della squadra olandese. Regolare al 75’ il gol di Celik così come quello all’82’ di Kolo Muani che era entrato da poco. Dopo 3′ di recupero finisce 5-0.

Chi è l’arbitro Derevinslky

L’ucraino ucraino Oleksii Derevinsky, la scelta dell’Uefa per Juve-Nec per quanto riguarda l’Europa League, vanta ancora un’esperienza piuttosto limitata, una sola partita (Nizza-Go Ahead Eagles) e sette direzioni in Conference oltre a due gare dei preliminari di Champions League. Il direttore di gara ucraino ha già incrociato in due occasioni il calcio italiano, anche se esclusivamente nelle competizioni giovanili

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Myronov e Zaporozhenko con Zabroda IV uomo, Shurman al Var e Attwell all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Monteiro, Douglas Luiz