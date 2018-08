Juventus, Nedved preannuncia altri colpi di mercato

"Non è ancora finita". Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved accende di nuovo il mercato bianconero, già di lusso dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Mattia Perin, Leonardo Spinazzola, Joao Cancelo ed Emre Can.

In zona mista dopo la partita contro le All Stars della MLS il dirigente ceco, intercettato da Tuttosport, si è sbottonato: "Il mercato clamoroso che stiamo facendo? E non è ancora finita…". L'obiettivo Champions: "Alla Juve la Champions è sempre, dico sempre, stata un obiettivo".

E' a centrocampo che la Vecchia Signora potrebbe piazzare un nuovo grande colpo: i sogni restano un ritorno di Paul Pogba o l'arrivo dalla Lazio di Sergey Milinkovic-Savic. Ma perché si avverino sarà necessario l'addio di Miralem Pjanic.

Ma anche in difesa potrebbero arrivare novità a sorpresa: secondo quanto sostiene il quotidiano francese L'Equipe, CR7 vorrebbe Marcelo alla Juventus: il cinque volte Pallone d'Oro, secondo il giornale transalpino, si starebbe spendendo in prima persona con gli uomini di mercato bianconeri per l'arrivo dell'ex compagno di squadra del Real Madrid.

Un approdo del terzino sinistro della Seleçao porterebbe all'addio di Alex Sandro, accostato da tempo al Paris Saint Germain. E la Vecchia Signora avrebbe già fissato il prezzo per Sandro: 50 milioni di euro, una quotazione simile a quella dello stesso Marcelo.

Bonucci si è presentato alla Continassa, nel giorno del suo ritorno ufficiale in bianconero. "Un'operazione che era difficile da pensare, ma bella da realizzare. Una parola per descrivere la mia giornata? Emozionante. Torino è casa mia, la Juventus è casa mia, sono felice di essere tornato", le parole dell'ex capitano del Milan, accolto freddamente dai tifosi della Juventus.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 11:30