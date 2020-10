Juventus, nessun cambio di programma: rifinitura alle 11

Nessun cambio di programma per la Juventus in vista della domenica sera di campionato, in cui rimane in programma la partita dell’Allianz Stadium contro il Napoli.

Dopo aver reso nota la propria posizione nel comunicato di sabato sera, la Vecchia Signora proseguirà i lavori del giorno come se nulla fosse avvenuto. Come riferito da ‘Sky Sport’, alle 11 di domenica mattina avrà luogo la classica rifinitura con gli uomini di Andrea Pirlo in campo. Quindi la squadra pranzerà e proseguirà il proprio programma allo scopo di presentarsi regolarmente in campo alle 20:45.

Non ci si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della Juventus, che già ha chiarito la propria posizione nella nota di sabato.

OMNISPORT | 04-10-2020 10:18