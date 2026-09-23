Juventus, Neto in arrivo e Grabara si sfoga sui social: il messaggio ai tifosi dopo il terribile infortunio

Il portiere brasiliano arriverà a Torino nelle prossime ore, per lui contratto di un anno. Operato al ginocchio l'estremo difensore polacco, che affida un messaggio ai social

La Juventus corre ai ripari dopo il grave infortunio di Kamil Grabara. Il portiere polacco, costretto a fermarsi a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, è stato operato con successo e dovrà ora affrontare un lungo percorso di riabilitazione. Per Luciano Spalletti arriva così un nuovo secondo portiere: i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con Neto per un contratto annuale.

Juventus, Neto in arrivo

Il brasiliano classe 1989 è atteso in Italia nelle prossime ore per completare l’iter necessario al suo ritorno alla Juventus. Sono infatti in fase di organizzazione il viaggio e le visite mediche, ultimi passaggi prima della firma sul contratto. Una soluzione individuata rapidamente dalla dirigenza bianconera, che dopo lo stop di Grabara ha scelto di puntare su un estremo difensore svincolato e immediatamente disponibile. Neto non è un volto nuovo dalle parti della Continassa. Il portiere ha già vestito la maglia della Juventus dal 2015 al 2017, collezionando presenze soprattutto nelle competizioni di coppa alle spalle di Gianluigi Buffon. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato una lunga esperienza internazionale: dopo gli inizi in Brasile, ha giocato in Serie A con la Fiorentina, quindi in Spagna con Valencia e Barcellona e in Inghilterra con Bournemouth e Arsenal. L’ultima esperienza è stata invece in patria con il Botafogo, club dal quale si è separato dopo la scadenza del contratto nel luglio 2026. Una situazione che permette alla Juventus di tesserarlo senza dover attendere una finestra di mercato ordinaria.

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Spalletti vuole un portiere pronto

La tempistica dell’operazione è legata anche alla necessità di consentire a Spalletti di lavorare quanto prima con una rosa nuovamente completa. La pausa rappresenta l’occasione ideale per inserire Neto nel gruppo e prepararlo alla ripresa degli impegni ufficiali. Dopo la sosta, infatti, la Juventus sarà attesa dalla sfida contro il Cagliari e il tecnico vuole poter contare su una valida alternativa a Vicario. L’esperienza accumulata in carriera, la conoscenza dell’ambiente bianconero e la disponibilità immediata hanno spinto la Juventus verso Neto. Una scelta pensata per risolvere l’emergenza nel breve periodo, senza però modificare la strategia del club per il futuro.

Juventus, occhi su Palmisani per il futuro

Parallelamente all’arrivo di Neto, infatti, la Juventus continua a monitorare il mercato dei giovani portieri. Tra i profili seguiti c’è Lorenzo Palmisani, classe 2004 del Frosinone, già finito sotto osservazione della dirigenza bianconera nei mesi scorsi. La Juventus aveva effettuato alcuni sondaggi durante l’estate, raccogliendo informazioni sul giovane estremo difensore e manifestando il proprio gradimento. In quel momento, però, le priorità del mercato avevano portato il club a concentrarsi su altre esigenze della rosa. Le ultime prestazioni hanno riacceso l’interesse. In particolare, la prova offerta da Palmisani contro il Como ha contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori sul portiere, che fa parte anche del giro della Nazionale Under 21. Il suo rendimento lo ha inserito nei radar di diversi club di Serie A, tra cui Milan e Atalanta. La Juventus, però, può contare sui contatti già avviati nei mesi scorsi e continua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione. Se Neto rappresenta la risposta all’emergenza immediata dopo l’infortunio di Grabara, Palmisani può invece rientrare in un progetto più ampio legato al futuro della porta bianconera.

Grabara, inizia il percorso di recupero

Nel frattempo, Grabara ha già iniziato il lungo percorso che lo accompagnerà verso il ritorno in campo. Il portiere polacco ha affidato ai social il suo primo messaggio dopo l’intervento chirurgico. «Non intendo mentire, questo è un post che mai avrei voluto pubblicare, ma a volte la vita ti travolge in un attimo: grazie di cuore per tutti i messaggi, il supporto e le belle parole», ha scritto Grabara dal letto dell’ospedale. L’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro è riuscita. Adesso per il portiere comincia la fase più lunga e delicata: quella della riabilitazione. La Juventus, nel frattempo, ha scelto di affidarsi all’esperienza di Neto per coprire la sua assenza e garantire a Spalletti una seconda opzione affidabile tra i pali.