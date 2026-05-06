Juventus Next Gen, playoff flop: l’ex Birindelli rovina la festa a Chiellini e Comolli, Pianese avanti

Disastro Next Gen: la squadra di Bramilla crolla nel finale al Moccagatta, decidono Bertini e Colombo. Tutti i risultati: il Casarano ne fa 5, Crotone fuori

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Se la Juventus non ride, la Next Gen piange. Nonostante i due risultati su tre a disposizione, la squadra allenata da Massimo Brambilla perde in casa contro la Pianese dell’ex bianconero Alessandro Birindelli e saluta i playoff, sotto gli occhi di Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Gianlucca Pessotto. Non è bastato il talento di Adin Licina: al Moccagatta di Alessandria a far festa sono gli ospiti, che nel finale condannano la Next Gen a un altro anno di Serie C.

Juventus Next Gen, playoff flop: passa la Pianese

L’impresa della Pianese è tutta nei numeri. Il valore della rosa della Juventus Next Gen è stimato su Transfermarkt in 10,16 milioni di euro, mentre quello della squadra di Birindelli – 305 presenze con la maglia della Signora – si ferma a 3,5 milioni. Eppure, nonostante il vantaggio dei piemontesi grazie alla miglior posizione in classifica al termine della regular season, la formazione toscana riesce a espugnare il Moccagatta con due gol nel finale.

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All’79’ Bertini sorprende Mangiapoco con un destro di qualità, poi in pieno recupero la Pianese chiude i giochi con una ripartenza letale finalizzata da Colombo che fissa il risultato sul 2-0.

Delusione sotto gli occhi di Comolli e Chiellini

Sugli spalti della casa della Next Gen erano presenti anche i vertici bianconeri: l’amministratore delegato Comolli, il Director of Football Strategy Chiellini e il Football Teams Staff Coordination Manager Pessotto. Una serata decisamente negativa, da dimenticare.

Il ko con la Pianese, che impedisce ai bianconeri di accedere ai playoff nazionali e quindi di inseguire il sogno Serie B, si somma al pareggio interno della Juventus di Luciano Spalletti contro il Verona, che rischia di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League a tre giornate dalla fine del campionato. Sotto accusa finisce soprattutto la gestione del dirigente francese, chiamato la scorsa estate da John Elkann per sostituire Cristiano Giuntoli. Comolli si gioca tutto negli ultimi 270 minuti: se dovesse sfumare anche il quarto posto, non è esclusa una nuova rivoluzione.

Playoff Serie C: manita del Casarano

Senza storia la partita tra Cosenza e Casarano. I calabresi si sono portati in vantaggio dopo 4’ con Mazzocchi, poi il crollo e la manita degli ospiti con i gol di Leonetti, Versienti, Grandolfo, Cerbone e Chiricò. Avanti il Lecco, che supera 2-1 la Giana Erminio. Il Cittadella di misura col Lumezzane grazie a Rabbi.

A Casertana e Campobasso bastano i pareggi interni contro Crotone e Pineto per staccare il pass per il turno successivo. Domani, giovedì 7 maggio alle 12:30, si terrà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti del primo turno dei playoff nazionali (diretta su Sky Sport).

Tutti i risultati:

Cittadella-Lumezzane 1-0

Campobasso-Pineto 1-1

Juventus Next Gen-Pianese 0-2

Cosenza-Casarano 1-5

Casertana-Crotone 1-1

Lecco-Giana Erminio 2-1