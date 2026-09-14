Anche la Juventus NG è un disastro, cade l’Ostiamare con la Torres. Alcione: gioia al 103’

Giornata horror in casa bianconera: ko pesante per Brambilla, poi tocca a Spalletti. Domenica amara anche per De Rossi: tutti i risultati della Serie C

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

La Serie C regala una domenica di calcio senza mezze misure, tra rimonte, gol allo scadere e partite che sembravano già scritte e che invece hanno deciso di cambiare volto proprio negli ultimi istanti. In copertina c’è soprattutto la Juventus NG, travolta 3-0 dall’Ospitaletto e incapace di reagire dopo un avvio choc. Un altro campanello d’allarme per i bianconeri, arrivato poche ore dopo la sconfitta della prima squadra contro il Sassuolo. Ma il girone A ha avuto anche il suo momento più folle: l’Alcione ha piegato la Folgore Caratese al 103’, dopo che i padroni di casa avevano trovato il 2-2 al 95’. Quattro vittorie su quattro anche per il Cittadella, sempre più padrone della vetta. Nel girone B, invece, il Ravenna lancia ufficialmente la caccia allo Spezia con un netto 3-0 al Perugia, mentre l’Ostiamare dei De Rossi cade 3-2 sul campo della Torres nonostante il vantaggio iniziale.

Juventus NG, primo ko: l’Ospitaletto la travolge

La Juventus NG parte nel peggiore dei modi e non riesce più a rimettere in piedi la partita. Dopo appena un minuto, un pallone perso dai bianconeri innesca il contropiede dell’Ospitaletto: Stefanoni non perdona e firma subito l’1-0. La squadra di Brambilla prova a reagire, con Melegoni pericoloso su punizione e dalla distanza, ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare il raddoppio con Galuppini. La migliore occasione dei bianconeri arriva al 33’: Amaradio entra in area dalla destra e calcia da posizione invitante, ma il pallone termina di poco a lato. È però un lampo in un primo tempo nel quale la Next Gen non riesce a dare continuità alla propria reazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’avvio della ripresa è altrettanto complicato. Al 52’ Nessi svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e firma il 2-0. Brambilla prova a cambiare qualcosa, ma la Juventus non trova la giocata per riaprire davvero la gara. Al 79’ arriva anche il tris: Messaggi serve Torri, che batte Radu e chiude definitivamente i conti. Nel finale c’è spazio soltanto per qualche tentativo bianconero e per una parata importante di Radu, che evita un passivo ancora più pesante. Finisce 3-0. È un risultato che pesa nella giornata horror bianconera, terminata con la sconfitta della squadra di Spalletti contro il Sassuolo.

Ravenna, parte la caccia allo Spezia. L’Ostiamare cade a Sassari

Nel girone B il Ravenna manda un messaggio forte. Il 3-0 rifilato al Perugia vale tre punti pesanti e soprattutto certifica le ambizioni della squadra. Il match resta in equilibrio a lungo, anche perché gli ospiti riescono a resistere fino alla ripresa. Poi arriva la svolta: Tenkorang al 72′ rompe l’equilibrio, mentre Rabbi si prende la scena nel finale con una doppietta, segnando all’88’ e addirittura al 98′. Una lunga resistenza per gli ospiti, considerando anche l’uomo in meno da fine primo tempo per il rosso a Kabashi.

Il Ravenna apre così ufficialmente la caccia allo Spezia, mentre l’Ostiamare dei De Rossi torna a casa con una sconfitta beffarda. A Sassari i laziali partono bene e trovano il vantaggio al 16′ con Parigini. Poi, però, sale in cattedra Di Stefano: l’attaccante della Torres segna tre volte, al 64′, al 66′ e all’87’, ribaltando completamente la partita. Il gol di Badje all’89’ riaccende le speranze dei capitolini, ma il tempo non basta per evitare il ko.

Cittadella in fuga, Alcione da impazzire al 103’

Nel girone A continua invece la marcia perfetta del Cittadella. Quattro partite, quattro vittorie e primato assoluto per la squadra di Musso, capace di rimontare il Carpi e imporsi 2-1. Dopo il vantaggio iniziale di Montipò, la formazione ospite ribalta tutto nella ripresa con Paolucci e Antonucci, quest’ultimo a segno all’86’. Il finale più incredibile della giornata arriva però a Carate Brianza. Folgore Caratese e Alcione danno vita a una partita completamente fuori dagli schemi: Lopes porta avanti gli ospiti, Mezsargas pareggia, Pitou riporta avanti l’Alcione e D’Amico sembra aver salvato i padroni di casa al 95′. Sembra finita. Non lo è. Al 103′ Morselli trova infatti il gol del definitivo 3-2 e regala all’Alcione una vittoria da ricordare.

Alle spalle del Cittadella, il Lecco supera 1-0 la Giana Erminio grazie ad Arena. Finiscono invece senza reti Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe e Trento-Union Brescia. Cade la Pro Vercelli di Bonera, battuta 2-1 dal Treviso: Tommasini segna dopo appena un minuto, Boufandar pareggia al 66′, poi Ciuferri decide la gara all’87’. Spettacolare anche il 2-2 tra Lumezzane e Renate, con la doppietta di Anelli per gli ospiti e le reti di Ghillani e D’Agostino per i padroni di casa. Il Desenzano passa invece ad Arzignano in un recupero completamente folle: Millico segna al 90′, Ubaldi pareggia al 94′ e Romio firma il definitivo 2-1 al 96′. Infine, la Pergolettese espugna Novara per 1-0 grazie al gol di Pala al 27′.

Serie C, tutti i risultati della domenica

Girone A

Carpi-Cittadella 1-2. Marcatori: Montipo 12′ (C), Paolucci 64′ (Citt), Antonucci 86′ (Citt).

Marcatori: Montipo 12′ (C), Paolucci 64′ (Citt), Antonucci 86′ (Citt). Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 0-0.

Lecco-Giana Erminio 1-0. Marcatori: Arena 16′.

Marcatori: Arena 16′. Treviso-Pro Vercelli 2-1. Marcatori: Tommasini 1′ (T), Boufandar 66′ (P), Ciuferri 87′ (T).

Marcatori: Tommasini 1′ (T), Boufandar 66′ (P), Ciuferri 87′ (T). Folgore Caratese-Alcione 2-3. Marcatori: Lopes 32′ (A), Mezsargas 50′ (F), Pitou 55′ (A), D’Amico 95′ (F), Morselli 103′ (A).

Marcatori: Lopes 32′ (A), Mezsargas 50′ (F), Pitou 55′ (A), D’Amico 95′ (F), Morselli 103′ (A). Lumezzane-Renate 2-2. Marcatori: Anelli 10′ (R), Ghillani 45′ (L), Anelli 68′ (R), D’Agostino 88′ (L).

Marcatori: Anelli 10′ (R), Ghillani 45′ (L), Anelli 68′ (R), D’Agostino 88′ (L). Ospitaletto-Juventus Next Gen 3-0. Marcatori: Stefanoni 1′, Nessi 52′, Torri 79′.

Marcatori: Stefanoni 1′, Nessi 52′, Torri 79′. Arzignano-Desenzano 1-2. Marcatori: Millico 90′, Ubaldi 94′, Romio 96′.

Marcatori: Millico 90′, Ubaldi 94′, Romio 96′. Novara-Pergolettese 0-1. Marcatori: Pala 27′.

Marcatori: Pala 27′. Trento-Union Brescia 0-0.

Girone B