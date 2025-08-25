Juventus, Nico Gonzalez all'Atletico Madrid sblocca il mercato: anche Djalò e Arthur in uscita, l'indizio web su Zhegrova

A Torino aspettano le offerte dei colchoneros per l'argentino e del Milan per Vlahovic, possibile inserimento di Saelemaekers nella trattativa. E il kosovaro mette like su Instagram a Yildiz

Sono ore frenetiche, perché il gong del calciomercato sta per avvicinarsi e la gran parte delle società di Serie A devono ancora concludere parecchi affari, sia in entrata che in uscita. E la Juventus, alle prese con un restyling forzato dopo una stagione deludente, non fa eccezione. Anzi.

Juventus, Vlahovic aspetta il Milan

Concretizzata pochi giorni fa l’uscita importante di Douglas Luiz, questa sarà la settimana decisiva per Nico Gonzalez e Vlahovic. Una loro eventuale cessione potrebbe consentire ai bianconeri di riempire le caselle che ancora mancano all’appello, segnatamente quelle che dovrebbero rispondere ai nomi di Zhegrova e O’Riley. Ma, almeno per quanto riguarda il centravanti serbo, il cui gol contro il Parma ha fatto riesplodere il dibattito sulla sua cessione, a Torino aspettano l’offerta del Milan che potrebbe contenere anche il cartellino di Saelemaekers, ovvero l’esterno destro che manca a Tudor.

Nico Gonzalez la chiave del mercato

Per quanto riguarda Nico Gonzalez, l’interesse più concreto arriva dall’Atletico Madrid di Diego Simeone, ma la distanza tra le richieste juventine e le prime proposte spagnole resta significativa. La dirigenza bianconera non intende prendere in considerazione formule diverse dal prestito con obbligo di riscatto, per motivi di bilancio: se oggi il giocatore “pesa” 28 milioni, nella prossima la sua quota di ammortamento scenderà a 21.

Atletico Madrid-Nico Gonzalez, ore decisive

Come riporta calciomercato.com, Simeone spinge per avere l’argentino: dalla Spagna, però, è arrivata finora soltanto una proposta di prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, ritenuta inadeguata dai bianconeri. Oggi sono previsti nuovi contatti diretti tra le due società, per provare ad avvicinare le posizioni e creare i presupposti per una chiusura che sarebbe di vitale importanza per la Juventus.

Djalò al Besiktas, ci siamo

Ma ci sono altre operazioni “minori” che, se sommate, possono liberare cifre importanti per il bilancio bianconero. Innanzi tutto quella relativa a Thiago Djalò: secondo quanto riportato da Sky Sport il Besiktas sarebbe in trattativa con la Juventus per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore, affare che dovrebbe concludersi nelle prossime ore per circa 5 milioni di euro, la valutazione richiesta da Damien Comolli per il cartellino. Il portoghese chiuderebbe così la sua avventura in bianconero iniziata nel gennaio 2024 con il trasferimento dal Lille a sei mesi dalla scadenza del contratto. Per lui è arrivata solo una presenza ufficiale con la maglia della Juve, risalente all’ultima giornata del campionato 2024/25 contro il Monza.

Arthur torna in Brasile

Sul punto di uscire anche Arthur, con la formula del prestito secco al Gremio, dove è calcisticamente cresciuto prima di arrivare in Europa. Il giocatore, il cui contratto scade nel 2027, ha pubblicato su Instagram la foto dall’aereo in partenza da Torino verso Porto Alegre dopo i prestiti a Liverpool, Fiorentina e Girona. Uno dei più grandi fallimenti della storia del club di Torino, dato che si tratta del quinto giocatore più pagato di sempre. Il campo ha detto se ne è valsa la pena.

Zhegrova, galeotto fu il like

E Zhegrova? L’esterno kosovaro del Lille, accostato con insistenza alla Juventus nelle ultime settimane, ha messo un like al post Instagram di Kenan Yildiz, protagonista assoluto della vittoria contro il Parma con due assist. Un gesto apparentemente banale, ma che i tifosi bianconeri hanno subito letto come un possibile segnale di mercato. Certo è che al giocatore la Juve interessa, eccome.