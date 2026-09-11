Tra infortuni e nuovi progetti tattici l’argentino che sarebbe dovuto partire in estate si sta trasformando in un uomo fondamentale per i bianconeri

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Da esubero a indispensabile per la Juventus: questa la parabola compiuta questa estate da Nico Gonzalez, rinato grazie alla fiducia di Luciano Spalletti e ora fondamentale nella possibile svolta tattica allo studio del tecnico toscano. E anche l’a.d. Giovanni Carnevali è pronto a riconoscere la nuova importanza dell’argentino.

Juventus, com’è rinato Nico Gonzalez

Tornato dal prestito all’Atletico Madrid, Nico Gonzalez avrebbe dovuto fare nuovamente le valigie. La Juventus aveva progettato di venderlo in estate e, con le risorse della sua cessione, operare un altro investimento che rafforzasse il centrocampo della squadra di Luciano Spalletti. L’argentino, però, non ha mai perso la speranza di poter essere confermato in bianconero e con professionalità s’è messo a disposizione dell’allenatore toscano, bravo a sua volta a dargli fiducia e a capire che le qualità di Nico Gonzalez sarebbero potute tornare utili alla Juve.

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Nico Gonzalez, da esubero a indispensabile

Di qui la scelta di lanciare l’argentino a gara in corso contro il Parma, la partita spartiacque per Nico Gonzalez in questa stagione: utilizzato nell’inedito ruolo di trequartista centrale, l’ex Fiorentina ha sbloccato l’incontro con una prodezza dal limite dell’area, dando una svolta alla sua stagione. Dopo essere stato lanciato da titolare contro il Milan, Nico Gonzalez potrebbe ora diventare assolutamente indispensabile per la Juventus se Spalletti decidesse di cambiare davvero assetto tattico, schierando contemporaneamente Nick Woltemade e Randal Kolo Muani dal 1’ domenica contro il Sassuolo.

Nico Gonzalez uomo chiave per la svolta di Spalletti

L’innovazione studiata da Spalletti non prevede un cambio di modulo – la Juventus si schiererebbe ancora col 4-2-3-1 – ma obbligherebbe la squadra a cercare nuovi equilibri. Il tecnico toscano, infatti, sa che con Woltemade da sottopunta dietro Kolo Muani la Juve non potrebbe permettersi altri due trequartisti “leggeri” come Francisco Conceiçao e Kerim Alajbegovic, titolari con Nico Gonzalez contro il Milan. Per far coesistere in mezzo Woltemade e Kolo Muani, la Juventus ha bisogno di più sostanza sugli esterni: con un Francisco Conceiçao in gran forma, è Alajbegovic l’elemento sacrificabile per il tecnico toscano, che potrebbe spostare Nico Gonzalez sull’out sinistro per avere maggiore dinamismo e copertura. A differenza del bosniaco, infatti, l’argentino offre maggiore fisicità e soprattutto disponibilità al sacrificio, avendo già giocato in carriera come esterno tutta fascia.

Nico Gonzalez: la mossa di Carnevali

La duttilità di Nico Gonzalez potrebbe dunque risultare un elemento chiave nel nuovo progetto tattico di Spalletti. E, viceversa, la svolta dell’allenatore confermerebbe l’importanza di un elemento così versatile all’interno dell’organico bianconero. Importanza di cui si è reso conto anche Giovanni Carnevali. Dopo l’exploit dell’argentino in questa prima fase della stagione, infatti, l’a.d. della Juventus sta valutando la possibilità di prolungare il contratto di Nico Gonzalez, in scadenza nel 2029. Dovesse realizzarsi, siamo certi che il rinnovo fornirebbe ulteriore carburante all’argentino, trasformatosi in un’estate da esubero a elemento indispensabile per la Juventus.