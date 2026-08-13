Juventus, Nico Gonzalez da scarto a rinforzo? Arriva la risposta del giocatore a Spalletti

L'esterno argentino torna a Torino ma vuole l'Atletico Madrid. No a Spalletti, distanza sulle cifre: la Vecchia Signora punta a non perdere un tesoretto per il mercato

Alla Fiorentina era considerato un fenomeno. L’ala sinistra della Viola era il quid in più dello scacchiere di Italiano, un giocatore che saltava ripetutamente l’uomo, rapido nelle ripartenze e decisivo in fase offensiva. Dal passaggio alla Juventus è però arrivato il buio pesto. Prima con Thiago Motta, poi con Igor Tudor, per Nico Gonzalez è andato tutto male. L’argentino non ha trovato la continuità sperata e in campo era più un peso che una risorsa. Riscattato con obbligo dalla Fiorentina la scorsa estate, la Vecchia Signora ha deciso comunque di sbarazzarsene in prestito all’Atletico Madrid a mercato praticamente scaduto. Ma ora la storia si ripete: Nico Gonzalez è tornato a Torino e il suo futuro resta tutto da scrivere.

Il richiamo dell’Atletico Madrid

L’argentino si è rimesso a disposizione della Juventus dopo le vacanze seguite al Mondiale, chiuso con la sconfitta in finale della sua Argentina contro la Spagna. Alla Continassa ha già ripreso ad allenarsi con intensità, come mostrato anche dai canali social bianconeri, mentre sullo sfondo continua a tenere banco la questione mercato. Il contratto di Nico Gonzalez con la Juventus scade il 30 giugno 2029, ma la permanenza in bianconero appare tutt’altro che scontata. Anzi, la volontà del giocatore sarebbe quella di trovare una nuova sistemazione prima della chiusura del calciomercato del 1° settembre.

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La priorità di Nico Gonzalez resta l’Atletico Madrid. Con i Colchoneros ha già giocato in prestito nella stagione 2025-26, raccogliendo 37 presenze e 5 gol, e il desiderio dell’esterno argentino è quello di tornare a lavorare con Diego Simeone.

La scorsa estate, però, l’operazione prevedeva un obbligo di riscatto da 32 milioni legato al raggiungimento di determinate condizioni. Il traguardo non è stato raggiunto: Nico avrebbe dovuto collezionare 25 presenze da almeno 60 minuti nella Liga e, nonostante un impiego significativo, non è riuscito a soddisfare il parametro previsto dall’accordo. L’Atletico vorrebbe comunque riaverlo, ma a condizioni economiche differenti rispetto a quelle concordate in precedenza.

Domanda e offerta: la distanza resta

È proprio sulle cifre che, almeno per ora, la trattativa si è bloccata. I Colchoneros sarebbero disposti a mettere sul tavolo circa 20-22 milioni di euro, mentre la Juventus punta a incassarne almeno 25-30 per la cessione a titolo definitivo.

La distanza tra domanda e offerta resta quindi importante, anche se il buon Mondiale disputato dall’argentino potrebbe rafforzare la posizione della Juventus. Alla Continassa l’obiettivo è monetizzare il più possibile dalla sua partenza, anche perché l’incasso verrebbe poi reinvestito sul mercato in entrata.

Il no a Spalletti

In questo scenario si è inserito anche Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero non avrebbe chiuso la porta a una permanenza dell’esterno e avrebbe voluto valutare la possibilità di averlo a disposizione nella nuova stagione.

La risposta del giocatore, però, sarebbe stata chiara. Nico Gonzalez non avrebbe intenzione di rilanciarsi in bianconero dopo una prima esperienza negativa e, di fronte al sondaggio dell’allenatore, avrebbe confermato la propria volontà di cambiare aria. Una situazione simile, per certi versi, a quella di altri giocatori rientrati a Torino e in attesa di conoscere il proprio futuro, come Arthur e Douglas Luiz.

L’opzione alternativa in caso di non cessione definitiva

La preferenza dell’argentino resta comunque Madrid e la speranza è che i due club possano ridurre le distanze nelle prossime settimane. Se l’intesa per una cessione definitiva non dovesse arrivare, soprattutto nelle ultime fasi del mercato, la Juventus potrebbe anche prendere in considerazione una nuova formula in prestito.

Per ora, però, la linea è chiara: Nico Gonzalez si allena alla Continassa, Spalletti lo terrebbe volentieri, ma il giocatore guarda ancora verso Madrid. E la Juventus aspetta l’offerta giusta per trasformare la sua partenza in un tesoretto da reinvestire.

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