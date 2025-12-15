Juventus: Nico Gonzalez la buona notizia, ora si tifa per Douglas Luiz

Dopo la presa di posizione di John Elkann, per la Juventus è tempo di pensare al presente e, soprattutto, al futuro. In prossimità del mercato di gennaio e della successiva sessione estiva, Damien Comolli continua a monitorare anche le prestazioni dei calciatori ceduti in prestito all’estero, ma con opzioni di riscatto che scatterebbero al raggiungimento di determinate condizioni. È il caso di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, oggi rispettivamente in forza all’Atletico Madrid e al Nottingham Forest.
Per la Juve, arrivano buone notizie dalla Spagna e dall’Atletico del Cholo Simeone. Sta trovando spazio e continuità nel tridente dei Colchoneros Nico Gonzalez, approdato alla corte dell’ex centrocampista di Inter e Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Un riscatto che ammonta a circa 32 milioni di euro, che andrebbero a rimpinguare le casse del club bianconero a partire dalla prossima estate.
Cosa manca affinché si concretizzi l’addio dell’argentino? Giocare almeno 45 minuti in 10 delle ultime 21 partite di campionato. Nell’accordo stipulato dalla due società, infatti, è previsto che l’opzione di riscatto si trasformi in “obbligo” una volta che Nico Gonzalez avrà giocato il 60% delle gare in Liga, contando solo quelle in cui ha disputato (recupero compreso) almeno un tempo di gioco (45 minuti).
Ad oggi, l’ex Fiorentina ha preso parte a tutte le 14 partite di campionato dell’Atletico, giocando più di 45 minuti solo in 11 di questi incontri: ne mancano dieci e poi sarà tutto dell’Atletico Madrid, rispettando un contratto fino al 30 giugno 2030. Al momento, ha messo a referto un gol in occasione della prima vittoria stagionale dei Colchoneros e 911 minuti, convincendo Simeone e i tifosi del Metropolitano.
In casa Juve, cresce la fiducia anche sul fronte Douglas Luiz. Dopo aver cominciato nel peggiore dei modi la sua seconda avventura in Premier League, complici i seri problemi muscolari e il rendimento iniziale di tutta la squadra, il centrocampista brasiliano sta riprendendo gradualmente le redini del centrocampo del Nottingham Forest.
Una volta saltate 12 partite per infortunio, l’ex Aston Villa è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e a disputare un tempo in Europa League contro gli olandesi dell’Utrecht, facendo sorridere anche il manager Sean Dyche. Rispetto a Nico Gonzalez, in questo caso vengono prese in considerazione le presenze collezionate in tutte le competizioni con il Forest. 14 apparizioni da almeno 45 minuti, questo l’obiettivo da raggiungere. E siamo già a quota 7. Dunque, a dicembre è stato coperto il 50% delle presenze necessarie a far riscattare l’obbligo di riscatto.
Quanto incasserebbe la Juve? Il Nottingham Forest ha versato 3 milioni di euro nelle casse bianconere in estate, per il prestito oneroso, e potrebbe arrivare a sborsarne altri 28,5, tra parte fissa (25 milioni) e bonus (3,5 milioni). Questo, ovviamente, se Douglas Luiz riuscisse a raggiungere le condizioni richieste prima della fine della stagione 2025/26. Con due soli elementi, la Vecchia Signora potrebbe accumulare un tesoretto da oltre 50 milioni di euro nelle prossime sessioni di mercato.