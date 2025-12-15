Juventus: Nico Gonzalez la buona notizia, ora si tifa per Douglas Luiz

Comolli pensa al mercato ma continua a monitorare le situazioni dei calciatori ceduti in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dopo la presa di posizione di John Elkann, per la Juventus è tempo di pensare al presente e, soprattutto, al futuro. In prossimità del mercato di gennaio e della successiva sessione estiva, Damien Comolli continua a monitorare anche le prestazioni dei calciatori ceduti in prestito all’estero, ma con opzioni di riscatto che scatterebbero al raggiungimento di determinate condizioni. È il caso di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, oggi rispettivamente in forza all’Atletico Madrid e al Nottingham Forest.

Nico Gonzalez, cosa manca per la cessione a titolo definitivo

Per la Juve, arrivano buone notizie dalla Spagna e dall’Atletico del Cholo Simeone. Sta trovando spazio e continuità nel tridente dei Colchoneros Nico Gonzalez, approdato alla corte dell’ex centrocampista di Inter e Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Un riscatto che ammonta a circa 32 milioni di euro, che andrebbero a rimpinguare le casse del club bianconero a partire dalla prossima estate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa manca affinché si concretizzi l’addio dell’argentino? Giocare almeno 45 minuti in 10 delle ultime 21 partite di campionato. Nell’accordo stipulato dalla due società, infatti, è previsto che l’opzione di riscatto si trasformi in “obbligo” una volta che Nico Gonzalez avrà giocato il 60% delle gare in Liga, contando solo quelle in cui ha disputato (recupero compreso) almeno un tempo di gioco (45 minuti).

Ad oggi, l’ex Fiorentina ha preso parte a tutte le 14 partite di campionato dell’Atletico, giocando più di 45 minuti solo in 11 di questi incontri: ne mancano dieci e poi sarà tutto dell’Atletico Madrid, rispettando un contratto fino al 30 giugno 2030. Al momento, ha messo a referto un gol in occasione della prima vittoria stagionale dei Colchoneros e 911 minuti, convincendo Simeone e i tifosi del Metropolitano.

Douglas Luiz e le presenze con il Nottingham Forest: la Juve aspetta fiduciosa

In casa Juve, cresce la fiducia anche sul fronte Douglas Luiz. Dopo aver cominciato nel peggiore dei modi la sua seconda avventura in Premier League, complici i seri problemi muscolari e il rendimento iniziale di tutta la squadra, il centrocampista brasiliano sta riprendendo gradualmente le redini del centrocampo del Nottingham Forest.

Una volta saltate 12 partite per infortunio, l’ex Aston Villa è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e a disputare un tempo in Europa League contro gli olandesi dell’Utrecht, facendo sorridere anche il manager Sean Dyche. Rispetto a Nico Gonzalez, in questo caso vengono prese in considerazione le presenze collezionate in tutte le competizioni con il Forest. 14 apparizioni da almeno 45 minuti, questo l’obiettivo da raggiungere. E siamo già a quota 7. Dunque, a dicembre è stato coperto il 50% delle presenze necessarie a far riscattare l’obbligo di riscatto.

Quanto incasserebbe la Juve? Il Nottingham Forest ha versato 3 milioni di euro nelle casse bianconere in estate, per il prestito oneroso, e potrebbe arrivare a sborsarne altri 28,5, tra parte fissa (25 milioni) e bonus (3,5 milioni). Questo, ovviamente, se Douglas Luiz riuscisse a raggiungere le condizioni richieste prima della fine della stagione 2025/26. Con due soli elementi, la Vecchia Signora potrebbe accumulare un tesoretto da oltre 50 milioni di euro nelle prossime sessioni di mercato.