Juventus-Nico Gonzalez, la svolta in due mesi: da esubero a punto fermo per Spalletti, pronto il rinnovo

Da possibile partente a uomo chiave della nuova squadra di Spalletti: l'argentino ha ribaltato le gerarchie in poche settimane e la Juventus è pronta a blindarlo

La parabola di Nico Gonzalez alla Juventus ha cambiato direzione nel giro di pochi mesi. Quello che sembrava un giocatore destinato a lasciare Torino è diventato uno degli uomini sui quali costruire il futuro bianconero. Il classe 1998 è infatti vicino al rinnovo del contratto: l’attuale accordo scade nel 2029, ma Juventus e agente dell’argentino avrebbero già raggiunto un’intesa verbale per prolungare il rapporto fino al 2031. La firma, secondo le ultime indiscrezioni, è attesa a breve.

Dall’Atletico Madrid al ritorno in bianconero

Il percorso sembrava tutt’altro che questo. Dopo una prima stagione complicata a Torino, Nico Gonzalez era stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid nell’estate 2025. A Madrid l’argentino aveva ritrovato continuità, fiducia e soprattutto quelle sensazioni che gli erano mancate nella prima esperienza juventina. Al termine della stagione 2025-26, la prospettiva di un ritorno stabile in bianconero sembrava quindi tutt’altro che scontata.

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Durante l’estate, invece, qualcosa è cambiato. Luciano Spalletti ha insistito per trattenerlo, individuandone qualità tecniche, duttilità ed esperienza. Il tecnico ha lavorato soprattutto sulla componente mentale, riuscendo progressivamente a restituire al giocatore quella centralità che sembrava perduta. La svolta è arrivata anche dal campo. Il gol realizzato contro il Parma il 29 agosto ha rappresentato uno dei momenti simbolici della rinascita: da quel momento Nico ha progressivamente riconquistato la fiducia dell’ambiente, trasformandosi da possibile esubero in una risorsa preziosa fino ad essere addirittura uno dei leader della squadra.

La nuova Juventus riparte da Nico Gonzalez

Spalletti ne ha apprezzato soprattutto la capacità di interpretare più ruoli. Nico può partire largo, agire da trequartista, abbassarsi sulla linea dei centrocampisti e garantire corsa e sacrificio. Una duttilità che lo rende particolarmente importante in una rosa nella quale il tecnico vuole avere diverse soluzioni tattiche.

Nico Gonzalez, numeri in crescita

Rispetto alla sua prima esperienza juventina, anche i numeri evidenziano una crescita. Secondo i dati riportati dalla Gazzetta, nella stagione attuale l’argentino ha aumentato la produzione di occasioni, i dribbling riusciti e i tiri nello specchio rispetto al 2024-25. Non è soltanto una questione statistica: Nico sembra essere diventato più coinvolto nel gioco e maggiormente responsabilizzato.

E proprio questa trasformazione ha convinto la società a cambiare strategia. L’estate scorsa il suo futuro era legato anche all’interesse dell’Atletico Madrid; oggi la Juventus non solo non sembra intenzionata a cederlo, ma vuole blindarlo ulteriormente. Il nuovo contratto sarebbe dunque un riconoscimento alla crescita dell’argentino e, allo stesso tempo, una dichiarazione d’intenti sul progetto tecnico.

Un leader ritrovato per la Juventus

A 28 anni, Nico Gonzalez è nel pieno della maturità calcistica. La Juventus sembra aver individuato in lui non soltanto un giocatore utile, ma anche uno dei possibili punti di riferimento dello spogliatoio. Spalletti lo considera infatti un elemento capace di trascinare il gruppo nei momenti più complicati e di assumersi responsabilità quando la squadra ha bisogno di una giocata decisiva. Il paradosso è evidente: pochi mesi fa Nico sembrava vicino all’addio, oggi la Juventus è pronta a prolungargli il contratto di altri due anni. È la dimostrazione di quanto possano cambiare le gerarchie nel calcio quando un giocatore ritrova fiducia e continuità.

Il possibile rinnovo fino al 2031 rappresenta quindi molto più di un semplice adeguamento contrattuale. È il segnale che la Juventus ha cambiato idea su Nico Gonzalez e che l’argentino, dopo essere uscito dalla porta, è rientrato dalla finestra principale. Ora è uno dei volti della nuova era bianconera.