Juventus, Nico Gonzalez un rebus che Tudor vuole risolvere: la mossa per trasformare l’argentino in una risorsa

Ancora nessuna offerta per l’argentino, destinato a restare in organico bloccando l’arrivo di Sancho: ma il tecnico ha in mente una soluzione

La Juventus l’aveva inserito nella lista dei partenti, ma Nico Gonzalez è destinato a restare in bianconero perché finora nessun club si è realmente interessato a lui: Igor Tudor ha però in mente di trasformare l’argentino in una risorsa con una novità tattica.

Il flop di Nico Gonzalez alla Juventus

Un anno fa Nico Gonzalez era arrivato alla Juventus dopo un investimento da 33 milioni di euro e l’etichetta di giocatore chiave per il 4-2-3-1 di Thiago Motta, ma la deludente stagione bianconera, la pressione per il costo del suo acquisto e anche l’arrivo di Igor Tudor – abituato a giocare con la difesa a 3 – hanno poi contribuito a un flop la prima annata a Torino dell’esterno argentino. La Juventus era decisa a liberarsene in questa sessione di mercato, ma l’interesse per Nico Gonzalez di Inter e Atalanta al momento non si è concretizzato e difficilmente si concretizzerà nelle ultime settimane del calciomercato.

Nico Gonzalez blocca l’arrivo di Sancho

Nico Gonzalez è di fatto destinato a restare alla Juventus, bloccando di fatto l’arrivo di un altro esterno offensivo: qualche settimana fa, Damien Comolli era stato piuttosto chiaro sul possibile arrivo di Jadon Sancho, spiegando che l’acquisto dell’inglese era irrimediabilmente legato all’eventuale partenza dell’ex Fiorentina. Secondo quanto scrive Tuttosport, Tudor sa che, a meno di clamorose sorprese, Nico Gonzalez farà parte del roster della prossima stagione: meglio dunque provare a inserirlo nel nuovo progetto tecnico bianconero.

Il contesto tattico della Juve di Tudor

Negli ultimi allenamenti si è visto Tudor trattenersi a lungo a chiacchierare con Nico Gonzalez, sotto gli occhi del d.t. Francois Modesto: l’argomento delle discussioni sarebbe la posizione in campo dell’argentino nel 3-4-2-1 che Tudor vuole adottare per liberare al massimo il talento di Kenan Yildiz, uomo che nei piani del croato dovrà diventare l’elemento chiave del gioco bianconero. In questo modulo Nico Gonzalez potrebbe agire da secondo trequartista, dietro però nelle gerarchie rispetto a Francisco Conceiçao, o come esterno a tutta fascia. Una soluzione già tentata saltuariamente nel corso della scorsa stagione con risultati non sempre positivi: in quella posizione l’argentino fa fatica in fase difensiva.

Una novità tattica per Nico Gonzalez

Tudor ha però in mente una nuova soluzione: quando Nico Gonzalez giocherà da centrocampista destro, un centrocampista – il principale indiziato è McKennie – potrebbe prendere il posto di Conceiçao accanto a Yildiz sulla trequarti. La presenza del “finto trequartista”, incaricato di coprire le avanzate di Nico Gonzalez, permetterebbe alla Juve di avere maggiore equilibrio sulla corsia destra e garantirebbe comunque peso offensivo, anche se in maniera diversa da Conceiçao, ovvero con gli inserimenti senza palla invece che con conduzioni a tagliare la difesa avversaria.

Tudor ha intenzione di provare questa nuova soluzione nei prossimi allenamenti, ma prima deve restituire fiducia a Nico Gonzalez: rimasto alla Juve per questioni di mercato, l’argentino deve convincersi di poter essere ancora una risorsa per i bianconeri.