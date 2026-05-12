Difficilmente il Bayern verserà quei 65 milioni di euro che da contratto andrebbero al club inglese. A fine contratto, quindi al 30 giugno, il Chelsea tornerà a disporre del calciatore che sul piano formale è vincolato da un accordo con scadenza fissata il 30 giugno 2033, ripartendo per una nuova destinazione e diventando un’opportunità di mercato anche per l’Italia , come viene riportato dal giornalista ed esperto Fabrizio Romano.

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L’opzione stellare del contratto

L’interesse da parte della Juventus scaturirebbe dall’esigenza di vantare un profilo come quello del talento ma evitando l’esborso che ha dovuto già investire il Bayern, che nutrirebbe oggi dei dubbi condivisi dal tecnico senegalese Vincent Kompany.

Il direttore sportivo Max Eberl lo ha recentemente indicato nel programma sportivo della ZDF: “Abbiamo giocatori come Nicolas Jackson, per i quali non abbiamo bisogno di esercitare l’opzione perché non gioca abbastanza partite. E sembra che non la eserciteremo”, le dichiarazioni riportate dalla Bild.

Le alternative alla Serie A

Per l’attaccante si erano palesate l’estate scorsa proprio la società bianconera e il Milan, ma senza disporre degli argomenti economici in grado di soddisfare le aspettative del Chelsea che intende monetizzare.

Fenerbahçe e Al Ahli, oltre a Juve e Milan, sono le altre due squadre menzionate come possibili destinazioni in precedenza.

Il piano di Comolli

La Bild sottolinea, invece, come Nicolas Jackson sarebbe nella lista dei possibili acquisti di Damien Comolli e Ottolini ma solo se il club accoglierà la richiesta di un prestito compatibile con fair play e ragioni di bilancio, componente dominante nell’individuazione dei possibili obiettivi della sessione estiva.

Senza considerare che, sullo sfondo, rimane l’incognita numero 1 per la Juventus ovvero il rinnovo e l’eventuale partenza di Dusan Vlahovic che deve ancora firmare quel prolungamento che sarebbe garanzia e tutela di un capitale della società.