Juventus, niente Jordi ma c'è Marcelo

La Juventus è concentrata sulla delicatissima sfida di ritorno, valida per gli ottavi di Champions League, contro l'Atletico Madrid (si partirà dallo 0-2 del Wanda Metropolitano) ma continua ad osservare il mercato con grande attenzione. Un obiettivo per la prossima estate, di fatto, è sfumato. Jordi Alba, accostato, più volte, ai bianconeri, ha deciso di rinnovare con il Barcellona. Il suo contratto (in scadenza nel 2020) verrà discusso a breve. Si parla di un rinnovo di ben cinque anni, con un significativo miglioramento a livello di ingaggio (oltre i quattro milioni di euro).

Un duro colpo per la Juventus che sperava in un altro colpaccio in stile Emre Can o Ramsey. Jordi Alba, classe 1989, era uno dei giocatori più stimati dai vertici del club bianconero.

Niente approdo a Torino. La Juventus dovrà puntare su altri profili e, al momento, il nome in pole position sembra proprio quello di Marcelo. Il 30enne difensore brasiliano pare giunto al capolinea della sua lunga avventura al Real Madrid (indossa la casacca dei blancos dal gennaio del 2007). Nonostante il recente rinnovo di contratto (fino al 2022), Marcelo starebbe valutando, con attenzione, la possibilità di raggiungere Cristiano Ronaldo alla Vecchia Signora. L'eventuale arrivo di Marcelo potrebbe portare ad una cessione importante in casa bianconera. Alex Sandro piace a diversi top club e, davanti ad un'offerta economica adeguata, potrebbe anche fare le valigie.

Tanti discorsi di mercato che verranno affrontati, in maniera più significativa e approfondita, solo dopo la fondamentale sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid di Simeone. La Juventus, prima, vuole tentare il tutto per tutto per proseguire la sua avventura in Europa.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 09:55