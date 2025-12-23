Juventus, non solo Frattesi, Spalletti vuole Brozovic: il croato pronto a dire sì al tecnico che gli ha cambiato la vita

Il club ha sondato il terreno con l’Al-Nassr per il croato, che all’Inter fu trasformato dal tecnico toscano in uno dei migliori registi d’Europa

Luciano Spalletti ha chiesto qualità per il centrocampo della Juventus: oltre che Davide Frattesi, il club ha messo nel mirino anche Marcelo Brozovic, a cui piacerebbe tornare a lavorare con l’allenatore che all’Inter ha dato una svolta alla sua carriera e alla sua vita.

Juventus, con Frattesi nel mirino anche Brozovic

Centrocampisti di qualità cercasi: questo l’obiettivo della Juventus per il mercato di gennaio, non a caso Damien Comolli le sta tentando tutte per riuscire a portare Davide Frattesi dall’Inter alla corte di Luciano Spalletti. Oltre alla mezz’ala della Nazionale, però, in bianconero potrebbe arrivare anche un pupillo del tecnico toscano: Marcelo Brozovic.

Brozovic in scadenza con l’Al-Nassr

La Juventus ha infatti sondato il terreno con l’Al-Nassr, il club saudita in cui Brozovic si è trasferito nell’estate del 2023, per capire se ci siano margini di manovra per il trasferimento del croato a Torino. Il contratto di Brozovic col club in cui milita anche Cristiano Ronaldo scadrà infatti a giugno 2026: dopo aver guadagnato 26 milioni l’anno nelle ultime due stagioni e mezzo, il croato sarebbe infatti tentato dal tornare in Europa, a maggior ragione in una squadra allenata dal tecnico che, di fatto, ha dato una svolta alla sua carriera e alla sua vita.

L’intuizione di Spalletti

Fu proprio Spalletti, quando allenava l’Inter, a intuire che Brozovic sarebbe potuto diventare un regista di livello internazionale. Quando arrivò a Milano, infatti, il croato era una mezz’ala tecnicamente e fisicamente dotata, ma piuttosto discontinua. Dopo averlo impiegato da interno d’inserimento o addirittura da trequartista nella prima parte della stagione 2017/18, Spalletti spostò Brozovic qualche metro più indietro per sfruttare al meglio la sua capacità di gestire il pallone sotto pressione. Una mossa decisiva: il rendimento di Brozovic decollò e l’Inter si ritrovò in casa il playmaker che, successivamente, avrebbe fatto la fortuna anche di Antonio Conte e Simone Inzaghi. E che poi sarebbe andato a guadagnare decine di milioni in Arabia Saudita.

La strategia della Juventus

Oggi Brozovic ha 33 anni (compiuti a novembre) e viene da due stagioni e mezzo nel campionato saudita, sicuramente non competitivo come quelli europei. Tuttavia alla Juventus sono convinti che il croato possa portare qualcosa di utile alla causa bianconera. La sensazione è che molto dipenderà dalla volontà del centrocampista: se avesse intenzione di rimettersi in gioco in Europa, Spalletti sarebbe ben contento di riabbracciarlo già a gennaio: la Juve potrebbe infatti premere sulla scadenza a breve del contratto di Brozovic per convincere l’Al-Nassr a cederlo a un prezzo favorevole.