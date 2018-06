Juventus, non solo Godin per la difesa

La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la retroguardia e per cautelarsi in caso di partenza di Benatia o Rugani.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile arrivo a Torino di Diego Godin, centrale dell'Atletico Madrid e della nazionale uruguaiana.

Non c'è però solo il classe 1986 nel mirino della dirigenza bianconera: infatti Marotta e Paratici sarebbero interessati anche a Stefan Savic, difensore montenegrino, sempre di proprietà dei Colchoneros.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 26-06-2018 13:15