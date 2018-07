Juventus, non solo Higuain in partenza

Dopo l'acquisto, da urlo, di Cristiano Ronaldo, ci si aspetta qualche cessione eccellente da parte della Juventus, obbligata a rientrate dall’enorme investimento per il portoghese. Il nome caldo resta quello di Higuain. Il Pipita, un gol ogni due gare in maglia bianconera, pare destinato a ritrovare Sarri, ora alla guida del Chelsea ma suo allenatore ai tempi del Napoli. La trattativa sarebbe già in corso e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. I Blues, ufficializzato Sarri, stanno correndo per allestire una rosa all’altezza delle richieste del suo nuovo tecnico.

Tuttavia ci sarebbe la possibilità di un altro addio importante. Come riferito da Sky Sport, ci sarebbero due top team sulle tracce di Pjanic. Il Barcellona, da tempo interessato al bosniaco, e il Manchester City (Guardiola lo stima da tempo) sarebbero pronti a farsi avanti in maniera importante a livello economico, per strappare il centrocampista ad Allegri. E, dall’Inghilterra, si vocifera di un Chelsea che starebbe pensando di inserirsi nella corsa all’ex Roma.

Le indiscrezioni di mercato parlano di una Juventus pronta a parlarne ma solo davanti ad una proposta fuori mercato, Per avere Pjanic, sarebbero necessari non meno di 100 milioni di euro. Pjanic è considerato un perno centrale dello scacchiere di Allegri. Un suo addio significherebbe dover tornare sul mercato. In verità, c’è già chi ha individuato il suo erede, ossia quel Pogba che ha brillato al Mondiale e che la Juventus conosce benissimo. Ovviamente molto dipenderà dalla volontà del Manchester United di Mourinho ma è noto a tutti come il rapporto tra lo Special One e il Polpo non sia straordinario. Ore caldissime in casa Juventus.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 07:55