Juventus, non solo Pogba: possibile un altro grande ritorno

Non solo Paul Pogba, la Juventus potrebbe riportare a Torino nei prossimi mesi un altro grandissimo protagonista del ciclo dei successi bianconeri: Arturo Vidal. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il centrocampista cileno, che lasciò l'Italia nel 2015, è uno dei nomi che girano in casa bianconera a causa del possibile protrarsi dello stop di Emre Can, che operato per un nodulo alla tiroide alla fine di ottobre dovrebbe tornare in campo prima di Natale.

In caso di complicazioni, il club torinese potrebbe puntare l'attenzione sul Guerriero, che sbarcato a Barcellona questa estate sta trovando pochissimo spazio e si sta guardando intorno alla ricerca di nuove destinazioni.

Le nuove regole Uefa consentono a chi è sceso in campo in Champions con una squadra di partecipare alla competizione europea anche con una nuova maglia dopo un trasferimento a gennaio, e questo permetterebbe ad Allegri di schierarlo subito in Champions. Il Barcellona per Vidal ha sborsato 19 milioni di euro, una cifra alla portata della casse della Vecchia Signora.

Mentre Vidal si avvicina, prende le distanze dalla Juve Pogba: in un'intervista a 'Inside United', magazine ufficiale del club, il francese ha ribadito la sua fedeltà ai Red Devils, spingendosi oltre alle solite frasi di circostanza.

"Quando sono tornato al Manchester United è stata una cosa bellissima, ho sentito di essere tornato a casa. Ho sempre sognato di giocare con questa squadra e di fare splendide partite e tanti gol a Old Trafford. Nulla è cambiato dalla prima volta, tranne forse i compagni di squadra e l’allenatore. Ma il resto del club è rimasto lo stesso da quando sono andato via a quando ho rimesso piede qui. Sono tornato a casa ma è come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni".

Le dichiarazioni del campione del mondo allontanano un arrivo imminente del giocatore alla Vecchia Signora, almeno a gennaio, e spengono le indiscrezioni che si erano scatenate dopo dopo la foto social postata dal figlio di Pavel Nedved.

