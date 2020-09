Juventus, novità sulle condizioni di Cristiano Ronaldo

L’assenza di Cristiano Ronaldo non ha condizionato il Portogallo, che al debutto in Nations League ha travolto per 4-1 la Croazia. Dopo la partita, il commissario tecnico della Nazionale lusitana, Fernando Santos, è tornato a parlare delle condizioni dell’attaccante della Juventus, che non ha potuto partecipare al match per un problema al piede.

“Cristiano Ronaldo oggi si è allenato e sta molto meglio. Domenica si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra. Poi prenderemo una decisione”, sono le parole riportate da Sportmediaset, che tranquillizzano i tifosi bianconeri.

Il fuoriclasse della Juventus non si è allenato venerdì con la Nazionale portoghese, a causa di una fastidiosa infezione a un dito del piede destro. CR7, che ha seguito il match dei suoi compagni in tribuna, si sta curando assumendo degli antibiotici, e spera di esserci per la partita dell’8 settembre. Uno degli obiettivi di CR7 è segnare il gol numero 100 in Nazionale: ora è a 99 in 164 presenze.

La Juventus attende novità, ma da Torino fanno sapere di seguire la situazione con relativa tranquillità. Ronaldo dovrebbe esordire in Serie A il 20 settembre, nel match contro la Sampdoria.

Intanto i tifosi della Juve sognano la possibile accoppiata con Suarez. Secondo l’ex juventino Montero, il Pistolero si adatterebbe meglio rispetto a Cavani: “Stiamo parlando di due mostri. Penso che per il gioco di Ronaldo serva più una punta che ti porta via il centrale come Suarez. Cavani si muove più liberamente, io penso che i migliori anni di Ronaldo siano stati con Benzema, che giocava come punto di riferimento”, ha detto a Sky.

OMNISPORT | 06-09-2020 12:02