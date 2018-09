Nulla di grave per Miralem Pjanic, uscito durante l'amichevole della Bosnia contro l'Irlanda del Nord.

Il centrocampista della Juventus resta in dubbio per la prossima gara della nazionale, ma nel caso sarà risparmiato solo per precauzione.

A fine partita Pjanic aveva commentato la vittoria con un post su Instagram: "Si torna a casa con i tre punti".

SPORTAL.IT | 09-09-2018 18:05