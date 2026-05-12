Il club bianconero ha ufficializzato la divisa di casa per la stagione 2026-2027: le foto del kit home firmato adidas

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Come ad ogni stagione, la presentazione della nuova maglia Home della Juventus costituisce un evento intrinseco. Non solo per i tifosi che hanno costruito attorno alla speranza di Champions l’insieme delle loro aspettative, ma per i riferimenti culturali e sportivi che il kit della stagione 2026/2027 i quali si sommano in questa nuova maglia che richiama tradizione, eccellenza e evocazione dei trionfi sul campo.

Nuovo kit Home Juventus 2026/2027

La voglia di tornare a vincere si interpreta nella scelta di riferimenti stilistici nella prima maglia, ora ufficiale, in cui torna con prepotenza l’oro, colore e metallo simbolo dei successi, dei primati e del sacrificio agonistico nell’anno che ha celebrato le Olimpiadi di Milano Cortina.

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Il nuovo kit Home della Juventus, firmato adidas, cura ogni componente della maglia, dalla esecuzione delle strisce verticali bianconere, firma intramontabile che ha definito il Club per generazioni rendendo particolarmente legata a quel passato l’edizione 2026/2027.

Ufficio stampa adidas

Bande e colletto per la maglia

Un classico colletto polo eleva la maglia, ispirandosi alle storiche divise della Juventus indossate

dalle leggende del club e rafforzando l’eleganza che è da sempre sinonimo della squadra.

Sottili rifiniture dorate sul logo performance adidas, sullo stemma del club e sulla numerazione

aggiungono una finitura premium nei numeri sulla schiena dei calciatori, nello sponsor Jeep, nel logo dello sponsor tecnico adidas e addirittura nello stemma del club.

Ufficio stampa adidas

Nuova tecnologia

Oltre al design apprezzabile nelle fotografie diffuse dal club, il comunicato ufficiale della società sottolinea anche il tocco d’innovazione:

“La nuova maglia non è solo un omaggio allo stile – si legge nella nota -, ma un concentrato di tecnologia applicata alle massime prestazioni. Realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo, garantisce ai giocatori massimo comfort e libertà di movimento. Grazie all’introduzione della nuova tecnologia adidas Climacool+, la gestione della traspirazione è ottimizzata da zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d’aria durante tutta la durata della gara”.

Kenan Yildiz e Martina Rosucci – per le Women -, come i titolari Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Lloyd Kelly, Francisco Conceiçao e Martina Lenzini (Women), sono gli uomini e le donne simbolo di questa nuova “opera” che potrebbe accompagnare la squadra verso l’obiettivo fondamentale delle ultime giornate. Risultato, la Champions, già agganciato dalle ragazze di mister Canzi.