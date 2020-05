Spunta una nuova pretendente per il centrocampista offensivo della Juventus Douglas Costa. Oltre al Manchester United e al Paris Saint Germain, il giocatore brasiliano è ora seguito anche dall'Atletico Madrid, riporta Tuttosport.

Douglas Costa è tra i giocatori non considerati indispensabili da Maurizio Sarri in vista della prossima stagione, e i bianconeri potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio.

SPORTAL.IT | 31-05-2020 14:39