Juventus, nuova pretendente per Higuain

La Juventus ha iniziato, ufficialmente, la nuova stagione. Agli ordini del nuovo allenatore Maurizio Sarri c’è anche Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato acclamato dai tifosi bianconeri presenti al ritiro. In tanti vorrebbero che restasse alla Vecchia Signora.

In realtà, si tratta dello stesso desiderio dell’argentino, reduce da una stagione negativa (sia con la casacca del Milan che con quella del Chelsea) e voglioso di dimostrare a tutti che può ancora fare la differenza ad altissimi livelli. La Roma, da settimane, sta tentando di convincerlo a lasciare Torino per trasferirsi nella capitale dove diventerebbe la star assoluta della squadra. Gianluca Petrachi, dirigente dei giallorossi, l’ha riempito di complimenti, confermando la volontà del club capitolino di voler puntare su di lui per far decollare la Roma.

Tuttavia, ci sarebbe una nuova pista che riporterebbe Gonzalo Higuain in Premier League. Il West Ham, come riportato da Sky Sport, si sarebbe fatto avanti, in maniera importante, per il bomber argentino. La Juventus, per lasciar andare il Pipita, vorrebbe almeno 40 milioni di euro. Una cifra che non dovrebbe intimorire più di tanto i vertici degli Hammers, alla ricerca di una stella assoluta attorno alla quale costruire la squadra. Da capire se Gonzalo Higuain abbia voglia di tornare a giocare in Premier League, soprattutto in una formazione che non ha, come obiettivo, quello di vincere la Premier League. La volontà del 31enne attaccante resta sempre quella di convincere Maurizio Sarri, il suo maestro, a dargli una nuova chance alla Juventus. Dovesse restare bianconero, toccherà a qualche altro centravanti fare le valigie. I più chiacchierati restano Mario Mandzukic e Moise Kean.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 08:08